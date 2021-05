Corona-Schwurbler geoutet! [Halle (Saale)]

Folgender Flyer wurde gestern Nacht im Wohnumfeld von Toni Fahrenkampf verteilt:

Achtung: Corona-Schwurbler in Ihrer Nachbarschaft!

Hiermit möchten wir Sie auf eine Person in Ihrer Nachbarschaft hinweisen. Toni Fahrenkampf wohnt in der Ankerstraße 7, 06108 Halle. Er ist eine der zentralen Figuren der verschwörungsideologischen „Bewegung Halle“, die regelmäßig auf dem Marktplatz Kundgebungen abhält.

Er ist Inhaber der Firma „ES-Sound“ und studiert im Master am Institut für Geowissenschaften und Geographie der Uni Halle. Außerdem ist er Hilfswissenschaftler am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.

Dass er es mit Wissenschaft nicht so genau nimmt, zeigt sein Engagement als eine der führenden Personen der „Bewegung Halle“. Auf deren Veranstaltungen werden Verschwörungsmythen verbreitet. Diese äußern sich z. B. in der Verharmlosung und Leugnung des Corona-Virus. Entsprechend ihrer esoterischen und wissenschaftsfeindlichen Einstellung wird nicht nur die Wirkung von Impfungen verneint, sondern diese in die Verschwörungserzählungen eingebettet.

Damit liefert die „Bewegung Halle“ keine vernünftige Kritik an den Corona-Eindämmungsmaßnahmen. Stattdessen gefährden sie ihre Mitmenschen und tragen keineswegs dazu bei, dass sich die Pandemie-Situation verbessert. So werden auf den Veranstaltungen Masken nur von wenigen getragen und auch keine Abstände eingehalten.

Grundlegend ist das vertretene Weltbild antisemitisch strukturiert. Hierin offenbart sich nicht nur eine ideologische Nähe zur extremen Rechten, auch bestehen personelle Verbindungen zu Neonazis wie Sven Liebich und seinem Umfeld. Außerdem gehen von den Veranstaltungen häufig Drohungen und Übergriffe gegen missliebige Personen aus, z. B. gegen Journalist:innen und Demonstrant:innen.