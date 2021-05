Gerichtstermin - court date for Køpi Wagenplatz: 10. Juni 2021

***** ENGLISH BELOW *****

Schließt euch an bei der nächsten Aktion um Køpi & Køpi Wagenplatz zu verteidigen!

15. Mai 2021- Demo - 20:30 - Gendarmenmarkt

16. Mai 2021- Kundgebung - 13:00 - Køpi

25. Mai 2021- Kundgebung - 15:00 - Büros der Sanus AG

Mehr Infos über Startezia GmbH / Sanus AG

Dezentrale Aktionen willkommen!

2013 hat die Startezia GmbH die Køpi & den Køpi Wagenplatz im Rahmen einer Insolvenzauktion von der Novum Köpenicker Straße 133-138 (Geschäftsführer Besnik Fichtner) erworben. Davor besaß Fichtner zusammen mit Siegfried Nehls eine Nebenfirma namens Plutonium 114 GmbH (vorher Vitalis Altbauten, ebenfalls im Besitz von Nehls). Aus Plutonium 114 wurde dann die Novum Köpenicker Straße 133 - 138.

2013 wurde die Novum Grundbesitz und Beteiligungs AG gegründet; ehemaliger Geschäftsführer ist Yervand Chuckhajyan, der jetzige Geschäftsführer und Eigentümer der Startezia GmbH. Dadurch wird der Anschein erweckt, dass die Startezia GmbH die Immobilie Köpenicker Straße 133-138 von ihrer eigenen Firma Novum Grundbesitz und Beteiligung AG, (zuvor Novum Köpenicker Straße 133-138) übernommen hat. Die Akteure sind immer dieselben. Es sieht so aus, als wären alle die zuvor genannten Unternehmen Teil der Sanus AG, dem „Flaggschiff“ von Nehls. Laut einem Bericht schulden Nehls & 10 seiner Unternehmen der Stadt Zossen, der Steueroase für Unternehmen in Deutschland, Steuern in Höhe von 3,2 Millionen Euro.

***** ENGLISH VERSION *****

Court date for Køpi Wagenplatz: 10. Juni 2021

The first court date for Køpi Wagenplatz has been set to 10th of June 2021 at 12:00 p.m. at Landgericht Berlin Tegeler Weg 17-21 in Berlin-Charlottenburg Zivilkammer 19A. It’s outrageous that during a global pandemic the owner Nehls prefers to see us homeless rather than to find an alternative solution. It is not the first time Nehls has tried to intimidate us to leave, but thanks to local and international support and resistance we are still here after more than 30 years. We continue to fight and we will never give up!

Join us by the next action to defend our home!

15 May - Demo - 20:30 - Gendarmenmarkt

16 May - Rally - 13:00 - Køpi Gates

25 May - Rally - 15:00 - Sanus AG Offices

More info about Startezia GmbH / Sanus AG

Decentralised actions welcomed!

Startezia GmbH acquired Køpi & Køpi Wagenplatz in an insolvency auction in 2013 from Novum Koepenicker Strasse 133-138 under the direction of Besnik Fichtner. Fichtner together with Siegfried Nehls had a side company called Plutonium 114 GmbH. Before renaming it Plutonium 114 GmbH, the company was called Vitales Altbauten and also owned by Nehls. Plutonium 114 then became Novum Köpenicker Strasse 133 - 138.

In 2013 a new Novum Grundbesitz und Beteiligung AG was established with Yervand Chuckhajyan listed as the head of the company, the same owner as Stratezia GmbH. It looks like Startezia GmbH transferred the ownership of Køpi and Køpiplatz properties from its own company Novum Grundbesitz und Beteiligung AG, previously Novum Köpenicker Strasse 133 - 138. All these companies are interlinked with the same people named as the owners in most of the cases. Nehls’ “flagship” company is Sanus AG and all companies mentioned above seem to be sub-companies. Nehls along with 10 of his companies currently owes 3,2 Million Euros in tax debts in Zossen, a city offering the lowest corporate tax in Germany.

Don’t wait until it’s too late, this capitalist take over must stop!

Addresses of companies of interest

(orderredby ZIP-code - sortiert nach Postleitzahlen)

Exclusiv J.M. Real Estate UG F1103R_HRB156886

Bornholmer Straße 4, 10439 Berlin

Jacqueline Lobner

Marc Lobner

ZDIPI GmbH F1103R_HRB132583

Emdener Straße 36, 10551 Berlin

Sebastian Dalmmer

Zivadin Urosevic

BBIV Investment Verwaltungs GmbH F1103R_HRB157786

Leibnizstraße 103, 10625 Berlin

Bekim Borovci

Fumotec Dienstleistungen GmbH F1103R_HRB157342

Leibnizstraße 103, 10625 Berlin

ehem. Yervand Chukhajyan, ehem. Bekim Borovci

Beta Allround Service GmbH F1103R_HRB186399

Kurfürstendamm 195, 10707 Berlin

Tim Schulte-Havermann

Heiko Dr. Lehmkuhl

Markus Hoffstedde GmbH F1103R_HRB57072

Kurfürstendamm 193b, 10707 Berlin

Markus Hoffstedde

Inter Stadt- und Wohnungsbau zehnte Grundbesitz GmbH F1103R_HRB156010

Kurfürstendamm 102, 10711 Berlin

Christian Gérome

Sascha Hans

Bruno Klupp

Großbeerenstraße 13 GmbH F1103R_HRB173022

Kurfürstendamm 102, 10711 Berlin Christian Gérome

Sascha Hans

Bruno Klupp

Kristall Immobilien Verwaltungs GmbH F1103R_HRB176116

Kulmer Straße 1, 10785 Berlin Jan Holstein

Safet Blakcori

Siegfried Nehls

Trattoria Pasta e Vino GmbH F1103R_HRB181981

Pohlstraße 73, 10785 Berlin Faton Blakqori

Agron Dockter

ehem. Bekim Borovci

Cresco Immobilien Verwaltungs GmbH F1103R_HRB180581

Rudi-Dutschke-Straße 26 Hinterhaus, 10969 Berlin

Olaf Schlüter

Alexander Bürk

Eurotec BIG Verwaltungs GmbH F1103R_HRB169343

Wollankstraße 5, 13187 Berlin

Sebastian Dalmmer

Fu Mo Tec GmbH F1103R_HRB100839

Wollankstraße 5, 13187 Berlin

Sebastian Dalmmer

Thomas Bader

ehem. Yervand Chukhajyan

BKI Baumanagement GmbH F1103R_HRB151328

Wollankstraße 5, 13187 Berlin

Sebastian Dalmmer

Iridium Immobilien GmbH F1103R_HRB135493

Grüntaler Straße 7, 13357 Berlin

Siegfried Nehls

Thomas Walser

Peter Drewes

Antje Engels geb. Nehls

QUANTUM Immobilien & Projektentwicklungs GmbH F1103R_HRB105234

Waldstraße 13a, 13403 Berlin

Marcus Hoffstede

Anton Fomin

Hausotter Verwaltungs GmbH F1103R_HRB105925

Hausotterstraße 3, 13409 Berlin

ehem. Bekim Borovci

Jan Holstein

ehem. Siegfried Nehls

ehem. Spencker Martin

1. ES-Bau GmbH F1103R_HRB123311

Kaiserdamm 13, 14057 Berlin

Marc Wiese

Ronny Markgraf

Jan Holstein

ehem. Sascha Welke

ehem. Siegfried Nehls

ehem. Bekim Borovci

Vitalis Beteiligungsgesellschaft für Altbauten mbH F1103R_HRB78321

Kaiserdamm 13, 14057 Berlin

ehem. Larissa Nehls geb Schwarz

ehem. Martin-Friedrich Spencker

GfhD-Berlin Gesellschaft für humanitäre Dienste mbH F1103R_HRB169308

Kaiserdamm 13, 14057 Berlin

Bekim Borovci

ehem. Julia Vieth

Bahngelände Greifswalder Straße GmbH F1103R_HRB133281

Hubertusallee 18, 14193 Berlin

Christian Gérome

Jan Holstein

ehem. Marc Wiese

ehem. Markus Hoffstedde

Sanus Bauträger GmbH G1312_HRB28632

Baruther Straße 20/21, 15806 Zossen

Jan Holstein

Myn 4. Vermögensverwaltung GmbH G1312_HRB30659

Baruther Straße 20/21, 15806 Zossen

Siegfried Nehls

Myn 2. Vermögensverwaltung GmbH G1312_HRB29398

Baruther Straße 20/21, 15806 Zossen

Siegfried Nehls

Sanus Bauträger GmbH G1312_HRB28632

Baruther Straße 20/21, 15806 Zossen

Siegfried Nehls

Farza Immobilien GmbH G1312_HRB23802

Baruther Straße 20/21, 15806 Zossen

ehem. Siegfried Nehls

ehem. Marc Wiese

Bekim Borovci

ehem. Antje Engels geb Nehls

ehem. Jacqueline Lobner

ehem. Hans-Peter Karl Bersin

Myn 1. Vermögensverwaltung GmbH G1312_HRB29378

Baruther Straße 20/21, 15806 Zossen

Siegfried Nehls

Myn 5. Vermögensverwaltung GmbH G1312_HRB31346

Baruther Straße 20/21, 15806 Zossen

Siegfried Nehls

Inco 3 GmbH G1312_HRB30104

Marktplatz 7-8, 15806 Zossen

Marc Wiese

Julia Liukkonen

MS Schmerzfrei KG G1312_HRA4535

Baruther Straße 20/21, 15806 Zossen

Siegfried Nehls

Verwaltungsgesellschaft Voss + Graue mit beschränkter Haftung R2707_HRB2839

Bahnhofsallee 36, 48653 Coesfeld

Georg Großheimann

Gerold Urmelt

Frederic Voss

Martin Fuhrmann

Novum Grundbesitz und Beteiligungs GmbH R3306_HRB79624

Gertrudenstraße 30-36, 50667 Köln

Yervand Chukhajyan

STARTEZIA GmbH R3306_HRB84094

Gertrudenstraße 30-36, 50667 Köln

Yervand Chukhajyan