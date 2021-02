[DD] Hanau ist überall

In Gedenken an Ferhat Uanvar, Hamza Kurtović, Said Nesar Hashemi, Vili Viorel Păun, Mercedes Kierpacz, Kaloyan Velkov, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz und Gökhan Gültekin.

Wir schließen uns den Forderungen der Intiative 19. Februar Hanau an und fordern Gerechtigkeit, Konsequenzen und Aufklärung. Im Kampf gegen Rassismus sind staatliche Institutionen Teil es Problems und können nicht Teil der Lösung sein. Deswegen gilt es die Forderungen und das Gedenken in die Gesellschaft zu tragen, um nicht bei Appellen an staatliche Stellen stehen zu bleiben. Die Initiative geht hierbei mit gutem Besipiel voran und hat zur Aufklärung und zur Anklage (notgedrungen) schon mehr beigetragen als es Polizei und Staatsanwaltschaft bereit sind.

Wir hoffen mit unserer Aktion auch in Dresden einige Nadelstiche im Arsch der rassistischen Mehrheitsgesellschaft setzen zu können.

No Justice! No Peace!