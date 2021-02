Tag X Demo - nach jeder Räumung!

BE PREPARED! Zeit und Ort werden bekanntgegeben!

Staat und Kapital, die die Unterdrückung jeglichen Widerstands und die Durchsetzung ihrer Interessen zum Ziel haben, bedrohen mit Räumungen Orte der radikalen Bewegung. In einem großstädtischen Umfeld, in dem staatliche Morde, allgegenwärtige Polizei, Gentrifizierung, Nazi-Attacken usw. unseren Alltag bestimmen, ist unsere Solidarität notwendiger denn je.

Unsere Antwort muss kollektiv und dynamisch sein. Keine Räumung darf ungesühnt bleiben, niemand wird allein gelassen.

Wir zeigen unsere Solidarität, indem wir die Straßen zurück erobern und unsere politische Antwort an diejenigen senden, die uns angreifen!

Solidarität ist unsere Waffe!

One Struggle! One Fight!

Solidarität mit Liebig 34, Potse - Drugstore, Meuterei, Syndikat, Rigaer 94, Køpiplatz und Køpi 137!

Solidarität heißt Angriff!

Weitere Infos: interkiezionale.noblogs.org

P.S.: Im anhang findet ihr die Mobi-Flyer und Poster!

+english+

Tag X Demo - after every eviction!

BE PREPARED! Time and Place will be announced!

State and capital having as aim the repression of every resistance and the fulfill of their interests, they threate with evictions places of the wider radical movement. In a metropolitan field where state murders, omnipresent police, extreme gentryfication, nazi attacs etc are composing our everyday life, our solidarity is more necessary than ever.

Our answer must be collective and dynamic. No eviction should be unansewred, no-one should be alone.

We are showing our solidarity by claiming the streets back and sending our political message to those who represse, attack and exploit us.

Solidarity is our weapon!

One Struggle! One Fight!

Solidarty with Liebig 34, Potse - Drugstore, Meuterei, Syndikat, Rigaer 94, Køpiplatz und Køpi 137!

Solidarty means attack!

More Infos at: interkiezionale.noblogs.org

P.S.: Attached you can find the Mobi-Flyer and Poster!