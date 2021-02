Swing Nr. 221 online

https://swing.blackblogs.org/

Winter 2021

Vorwort

Irre Zeiten. Trump ist endlich abgetreten und wir denken, dass dies die Bedingungen für progressive Bewegungen in der Welt verbessert. Wo aber Linke die Wahl der Figuren Joe Biden und Kamela Harris feiern, ist das für uns Ausdruck einer Versöhnung mit den globalen Ausbeutungsverhältnissen. Denn ein US-Präsident war, ist und bleibt oberster Vollstrecker des größten […]

Am 19. Februar ist der rassistische Anschlag in Hanau ein Jahr her

Wir klagen an und fordern Taten statt Worte: Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung, Konsequenzen! Wir trauern und erinnern uns. An Ferhat Unvar, Hamza Kurtović, Said Nesar Hashemi, Vili Viorel Păun, Mercedes Kierpacz, Kaloyan Velkov, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz und Gökhan Gültekin. Am 19. Februar ist der rassistische Anschlag in Hanau ein Jahr her. Am Jahrestag wird es […]

Urteil im Brandstifter-Prozess

Dies ist die gekürzte und zusammengesetzte Version zweier Texte. Originale und weitere Hintergrundartikel auf https://www.rheinmain-doku.org Am Freitag den 8. Januar 2021 wurde das Urteil im Prozess gegen den Brandstifter Joachim Scholz gesprochen. Betroffene der Anschlagsserie hatten unmittelbar vor Urteilsverkündung die Entpolitisierung im Verfahren kritisiert: Die Motivation des Täters wurde nicht untersucht Gericht und Staatsanwaltschaft bemühten […]

Die CDU hat mitgeschossen. Tatort Köln Porz

Endlich beginnt Anfang März in Köln der Prozess gegen den ehemaligen CDU Lokal-Politiker Hans-Josef Bähner. Der rechts-konverative Politiker hatte im Kölner Stadtteil Porz Ende 2019 aus nächster Nähe auf einen migrantischen Jugendlichen geschossen. Dieser überlebte mit einem Schulterdurchschuss. Der 20-jährige Krys hatte am 30. Dezember mit Freunden am Rheinufer gechillt, nicht weit vom Grundstück des […]

Neonazi-Haus im hessischen Wald

Aus der TAZ Meinolf Schönborn kaufte ein Hotel. Der Rechtsextreme plant ein Wohnheim für Neonazis, er selbst ist schon eingezogen. Das „Apartment Hotel Waldmühle“ ist von hohen Bäumen umringt. Ein kleiner geteerter Weg führt durch ein Waldstück zu der mehrgeschossigen Anlage am Rande von Gieselwerder. Das Gebäude mit Balkonen auf dem rund 3.351 Quadratmeter Grundstück […]

AfDler Andreas Lobenstein in Frankfurt geoutet

Wir haben am Abend des 17. Januar den Frankfurter AfD-Kreisvorsitzenden Andreas Lobenstein in seinem Wohnumfeld geoutet. Wir sehen es als notwendig an, rechte Hetzer aus der Deckung zu holen und sie tagtäglich mit den Auswirkungen ihres Treibens zu konfrontieren. Gerade im Zuge des anstehenden Kommunalwahlkampfes kämpfen wir als Antifaschist*innen dafür, die Handlungsspielräume extrem rechter Parteien […]

Lasst die Korken knallen… die Autonomia ist da!

In den letzten Wochen ist in Frankfurt eine neue Zeitung / Zine erschienen, die wir gerne auch hier begrüßen wollen! Es ist die Autonomia – Zine für queer- / feministische Selbstorganisierung & Empowerment! Wir freuen uns natürlich über jedes weitere linke Medium hier in der Region und können euch nur nahelegen in das vorliegende Heft […]

Wir Besiegten des Dannenröder Waldes

Ereignisreiche Wochen und Monate liegen hinter uns – wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass wir im Herbst 2020 Teil einer bundesweit beachteten Auseinandersetzung im hessischen Hinterland sein würden? Doch jetzt überwiegt der Schmerz und die Wut über den Verlust des Waldes und der Barrios, die wir im Wald geschaffen haben. Es tat weh, ein […]

Über die Profiteure des Autobahnbaus

Wer profitiert eigentlich vom Ausbau der A49? Natürlich in erster Linie die beteiligten Bauunternehmen. Mit dem Bau und Erhalt von Autobahnen lässt viel Geld verdienen. Wenn die Kosten in die Höhe schnellen, wie unlängst beim Ausbau der A49 geschehen, freuen sich vor allem private Investoren. Doch der Reihe nach! Das Autobahnteilstück in Mittelhessen entsteht in […]

Sie sind dort drinnen für uns, wir sind hier draußen für sie!

Dass linke Aktivist:innen in Deutschland in letzter Zeit immer öfter im Knast landen, ist nicht von der Hand zu weisen. Vor allem nach den G20-Protesten und im Rahmen der Umweltproteste von „Ende Gelände“ oder der Waldbesetzungen fahren Leute vermehrt ein. So auch hier bei uns im Rhein-Main-Gebiet im Zuge der Besetzung des Dannis. Wie aber […]

Langer Marsch

Aufruf zur Teilnahme am langen Marsch für die Freiheit von Abdullah Öcalan Der lange Marsch ist eine jährliche Aktion der kurdischen Befreiungsbewegung, um gegen die Inhaftierung von Abdullah Öcalan zu protestieren. Öcalan ist Philosoph der kurdischen Bewegung, auf seinen Ideen beruht auch die demokratische Selbstverwaltung in Rojava-Nordsyrien in der Menschen auf Basis von Ökologie, Feminismus […]

Stay Positive

In Texten und Diskussionsaufrufen der Linken dominieren Kritik und pessimistische Beschreibungen, insbesondere in Bezug auf die eigene Szene/Bewegung/Milieu. Auch wir haben das schon häufiger getan, halten dies aber für falsch. Viele linke Texte werden formuliert aus einer Perspektive, dass „die deutsche Linke endlich kapieren soll und tun muss, was ich und meine Gruppe schon seit […]

One Solution! Zero Covid?

webadresse: https://de.indymedia.org/node/134861 Die Kampagne Zero Covid wird von vielen als Ausweg aus der linker Sprachlosigkeit gegenüber der Corona-Pandemie angesehen. Dabei fordert der Aufruf realpolitisch, was in diesen Verhältnissen nicht zu erreichen ist. Gleichzeitig verkennt er die Repression, die auch ein solidarischer Lockdown bedeuten würde. Eine linksradikale Antwort auf Corona wäre es sich solidarisch in Netzwerken […]

9. Februar 2021 CommemorAction

Den Toten des Grenzregimes gedenken. Solidarität mit den Familien der 91 im Mittelmeer Verschollenen! Am 9. Februar 2021 jährt sich ein Schiffsunglück vor der Küste Libyens – eines von unzähligen in den vergangenen Jahren auf dem Mittelmeer. In einer wütenden und würdigen Kundgebung wird an diesem Tag den 91 Vermissten gedacht, in verschiedenen Europäischen Städten, […]

Die Zapatistas kommen nach Europa…und nach Rhein-Main!

Ende letzten Jahres erreichte uns die Nachricht: In diesem Jahr wird erstmals eine Delegation der EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional – Zapatistische Armee der Nationalen Befreiung) alle fünf Kontinente besuchen – zunächst Europa. Ziel ist die Stärkung von Kämpfen von unten und links in unseren Regionen sowie die Vernetzung und der Austausch mit ihren […]

Dokumentationen

Brandanschlag auf Kieswerk Niederofleiden, 29. November 2020 In der Nacht vom 28.11. haben wir im Kieswerk in Niederofleiden Feuer gelegt. Wir solidarisieren uns mit der Besetzung und ihrem Kampf um den Danni. Zur Feier des ersten Advents am 29.11. haben wir uns dazu entschieden, in der Nacht zuvor den Tagebau der Mitteldeutschen Hartstein Industrie AG […]

Einer für alle. In Erinnerung an Christian Krähling

Am 10.12.2020 verstarb überraschend Christian Krähling im Alter von 43 Jahren. Der Amazon Arbeiter und Aktivist war am Logistik-Standort des Versandkonzerns in Bad Hersfeld aktiv und war einer wichtigsten Organisatoren von Widerstand bei Amazon in Deutschland und Europa. Auch mit diversen Kämpfen in Frankfurt war eng er verbunden, weshalb wir an ihn erinnern wollen. Christian […]

Chronik Nov./Dez. 2020 – Jan. 2021

Chronik 18.11. Im südhessischen Atomkraftwerk Biblis ist ein Behälter mit radioaktivem Müll bei Lagerarbeiten aus mehr als 10 Meter Höhe abgestürzt! Die Behälter werden üblicherweise zu dritt übereinandergestapelt, beim Anheben des obersten mit einem Gabelstapler ist dieser Behälter dann abgestürzt. Und weil alle immer noch an den Weihnachtsmann glauben, besteht natürlich keinerlei Gefahr für Mensch […]