(B) Achtung Querdenker! Autokorso Streamer Berlin Online TV

Die sogenannten Freiheitsfahrer verbreiten in Berlin seit Wochen Verschwörungsideologien. Mit einem Autokorso West und einem Autokorso Ost fahren sie wöchentlich durch die Stadt. Bekanntestes Gesicht dieser Aktionen ist der Ballermann Sänger Björn Winter a.k.a. Björn Banane, der mit der rechten YouTuberin und Höcke-Anhängerin Lilly Thüringen zusammenarbeitet und mehrfach durch NS-Relativierungen aufgefallen ist. Der Autokorso Ost startet heute am 12.02.2021um 18.00 Uhr auf dem Parkplatz U-Bhf Hönow, Abfahrt ist um 18.30 Uhr. Der Autokorso wird von einigen Streams (z.B. Bewusst Kritisch) auf DLive übertragen. Ein weit größeres Publikum erreicht der Autokorso auf YouTube. Die Übertragung auf YouTube übernimmt der Kanal Berlin Online TV. Diesen Betreibt Andreas (Andrew) Herrmann. Neben seiner Tätigkeit als YouTuber, betreibt Herrmann in der Schlüterstraße 80 in Charlottenburg ein Umzugsunternehmen und eine Matratzenreinigung.

Andreas Herrmann überträgt den Autokorso meist unterstützt von seiner Freundin Quetesh Margera aus seinem Auto. Anrufe auf seinem Handy (017639955887) kann er während der Übertragung nicht gut entgegennehmen. Es würde sehr stören, wenn heute ab 18:00 Uhr sein Handy klingeln würde.

Den verschwörungsideologischen Autokorso stören!

Querdenken versenken!