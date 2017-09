Musa Aşoğlu ist im Solidaritätshungerstreik für Nuriye Gülmen und Semih Özakca

Musa ist im Dezember letztes Jahres in Hamburg wegen §129b verhaftet worden und befindet sich seit dem in Totalisolation.

Jetzt will er sich dem Aufruf von Gefangenen anschließen und führt den Hungerstreik zwischen 3-10 September. Er gab das in einem Brief vom 5. September bekannt. Auch dass er aus dem Radio in Hamburg erfahren hat, dass es in der Woche dreimal Sitzstreiks in Hamburg gibt für Nuriye und Semih.

https://freemusablog.wordpress.com