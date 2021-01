[HRO] Auschwitz-Gedenken

Die grausamen Taten der Deutschen in den KZs dürfen auch nach über 70 Jahren nicht vergessen werden. Vielmehr sehen wir uns gerade angesichts des autoritären Backlashs in der Gesellschaft in der Pflicht, den Antisemitismus und seinen immanenten Vernichtungswillen öffentlich anzukreiden und nicht zur Normalität werden zu lassen. Wir halten es mit dem Schwur von Buchenwald, die Vernichtung des Faschismus mit allen seinen Wurzeln ist unser Ziel. Diese Wurzeln stecken auch weiterhin tief in unserer Gesellschaft.

Auch wenn wir mit Blick auf Corona durchaus verstehen können, dass das "offizielle Gedenken" abgesagt wurde, wollten wir trotzdem ein gemeinschaftliches Gedenken ermöglichen.

Gemeinsames Gedenken ist ein politischer Akt, welcher mit Masken und ausreichend Abstand an der frischen Luft durchgeführt werden kann.

Dass Auschwitz nie wieder sei!