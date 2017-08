Solidarisch-symbolische Aktion nach dem Abschalten von Indymedia linksunten

Nicht nur, aber auch wegen der staatlichen Repression gegen das linke Portal nimmt das Blog kommunal für den Raum Aschaffenburg-Miltenberg wieder seinen Betrieb auf. Die Redaktion schreibt dazu: "Nach zwei Jahren der Abwesenheit von kommunal reagiert die einstige Rest-Redaktion nun auf dieses Verbot. In einem wegen der geringen Bedeutung von kommunal nur solidarisch-symbolisch zu sehenden Akt schalten wir kommunal wieder an, wenn schon indymedia linksunten abgeschaltet wurde."

Ein weiterer Grund für die Wiederaufnahme der Blog-Tätigkeit ist das Versagen der so genannten kritischen Öffentlichkeit bezüglich der AfD. Es soll wenigstens dokumentiert werden, was ist - und damit also, was falsch ist. Die Redaktion kommunal: "Denn wir möchten das, was derzeit hier in unserer Region geschieht, zumindest dokumentiert wissen. Schließlich soll niemand sagen können, er oder sie hätte nichts gewusst, hätte das Kommende nicht sehen können, es hätte keine Anzeichen gegeben und was der deutschen Ausreden noch mehr sind. Denn wo die große Politik mit einer Anbiederung an die AfD-Inhalte reagiert, da sind es hier vor Ort Medien und bestimmte Organisationen, die der AfD die Steigbügel hinhalten, damit diese sich problemlos auf das Pferd der etablierten Politik aufschwingen kann. Und dies ist nur eines der Themen, die zu dokumentieren und gegebenenfalls auch zu kommentieren sein werden. Zuerst geht es aber um die Dokumentation."

Die Adresse des Blogs: http://kommunal.blogsport.de/

Kontakt: kommunal@riseup.net