Bullseye in Eisenach angegriffen - Fight Nazis Everyday

Am Morgen des 11.01.2021 haben wir als Frauen das sogenannte „Bulls Eye“, eine Fascho-Kneipe in Eisenach angegriffen. Wir haben die graue Fassade verschönert und einen Sprengsatz in einem seiner hässlichen Augen platziert. Dieser sorgte unter anderem für die Zerstörung von Inventar hinter der Bar. Auch wenn diese Örtlichkeit in der Vergangenheit schon Ziel von Angriffen war, ist sie für uns ein Objekt, welches es immer wieder verdient hat angegriffen zu werden, genau wie jeder andere Rückzugsort von Nazis. Sie sollen sich nie in Ruhe wägen sondern immer wieder Angst um die Orte haben, in denen sie sich bewegen und ihre Ideale leben und weiterverbreiten. Gerade in den letzten Monaten haben wir durch Corona gesehen wie wichtig es ist und bleibt faschistische Ideen kontinuierlich zu bekämpfen und sie nicht sich selbst zu überlassen.

Oft wird in den Medien, bei den Bullen aber auch intern ein Bild von einer größtenteils männlichen linksradikalen Szene gezeichnet in denen FLINTA* Personen entweder gar keinen Platz haben, oder sich diesen sehr viel härter erarbeiten müssen. Bei Aktionen wie diesen nehmen sie oft einen außergewöhnlichen, beinahe auserkorenen Platz ein, dem wollen wir etwas entgegensetzen. Wir FLINTA* Personen sind nicht nur vereinzelt oder gar nicht präsent bei Aktionen. Wir sind hier und wir sind kämpferisch, Seite an Seite mit unseren Gefährt*innen. Wir werden uns immer wieder eigenständig zusammenschließen und gegenseitig empowern, um unsere Feinde da zu treffen, wo es ihnen weh tut und wo sie, wie hier, wahrscheinlich auch „Einfach nur einen entspannten Abend haben wollen“. Aber nicht mit uns, genau diese Abende gönnen wir ihnen nicht!

Schließt euch zusammen und bekämpft Faschismus und Patriarchat!

Fight Nazis Everyday!

Hier eine kleine Dokumentation der Tat:

https://vimeo.com/499666877

https://sendvid.com/03gk9tb8