documenta 14 für die Presse eröffnet

Sie haben "Unsere Villa" besetzt und beziehen sich auf die Kämpfe um Frei- und Überlebensräume in Athen/Griechenland. Auch ein soziales Zentrum ist in diesem schon lange leer stehendem Haus geplant. SUPER !

Eingeladen sind Alle vorbei zu schauen und sich zu informieren. Auch wenn die Leitung der Universität schon alles dafür tut die Besetzter_innen wieder entfernen zu wollen ist der Wille ungebrochen "Unsere Villa" dem sozialen Widerstand zuzuführen.

Folgerichtig wurde auch für die Proteste gegen den G20 in Hamburg mobilisert und agitiert. Wo sonst, als am Widerstand gegen den Ausverkauf der Herrschenden könnte und sollte mensch teilnehmen. Ein breiter Zusammenschluß aus mehreren Städtegruppen ruft zum Protest mit auf!

Also: Unsere Solidarität für "Unsere Villa"

bei Interesse schaut ihr hier

unserevilla.org

Weiterhin wurde natürlich auch nichts zu den Entschädigungsforderungen der NS-Überlebenden aus Griechenland - insbesondere aus Distomo gesagt. Deswegen an dieser Stelle noch der Hinweis auf die Filmvorführung am 9.6.17 um 19.00 Uhr im Phillip-Scheidemann-Haus "Ein Lied für Argyris" .

Am 10.6.17 gibt es zeitgleich zur Gedenkveranstaltung in Distomo für die NS-Opfer des Massaker vom 10.6.1944 durch eine deutsche SS-Einheit eine Kundgebung um 10.00 Uhr am Opernplatz in Kassel. Argyris Sfountouris wird bei beiden Veranstaltungen und am Abend des 10.6.17 im Fridericianum ab 18.30 bei der Eröffnung des "Parlament der Körper" anwesend sein.