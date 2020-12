Zweite Lieferung und Expansionspläne

Zweite Lieferung

Am Samstag, den 12.12.2020 haben wir zum zweiten Mal Menschen auf den Bochumer Straßen mit Lebensmitteln versorgt. Dank der ausreichenden Spenden konnten wird sogar zwei Personen mehr mit Lebensmitteln versorgen als letztes Mal.

Neben Lebensmittel verteilten wir außerdem noch einige Decken, Jacken und Schlafsäcke, die vom Bochumer Kostnixladen für uns gesammelt wurden. An dieser Stelle noch einmal danke an die Spender*innen. Wir werden die übriggebliebene Kleidung demnächst vor der Bochumer Suppenküche verteilen. Was dann noch übrig ist wird wieder in den Kostnixladen gebracht.

Sehr gefreut hat uns auch, dass eine unterstützte Person angekündigt hat später eventuell beim Projekt mitmachen zu wollen. Gefreu haben wir uns, weil wir keine Sozialhilfe leisten wollen, sondern langfristig die staatliche-kapitalistische Ordnung (die Ursache der Armut) beseitigen. Das wird nur gelingen, wenn von Armut Betroffene sich selbst organisieren. Leider können wir aufgrund der öffentlichen Versammlungseinschränkungen gerade keine öffentlichen Treffen machen. Dies schließt leider Menschen ohne E-Mailadresse/Internet stark aus (ihr könnt euch beim Staat bedanken). Sobald das ohne staatliche Repression möglich ist, werden wir öffentliche Treffen ankündigen.

Expansionspläne

Für uns ist nicht genau ersichtlich was monatliche oder einmalige Spenden waren, wir erhalten aber demnächst vielleicht eine größere einmalige Förderung. Dies würde uns ermöglichen mindestens zwei Monate, sowohl auf der Straße Menschen als auch über eine Verteilstelle zu versorgen.

Daher haben wir in Absprache mit dem Black Pigeon in Dortmund beschlossen dort (sobald das Pigeon wieder aufhat) eine Verteilstelle einzurichten.

Sollten das mit der Förderung klappen und wir noch weitere Spenden erhalten, wollen wir danach eine Verteilstelle in Bochum organisieren. Dafür brauchen wir sowohl Geld als auch Menschen, die mithelfen. Wenn ihr mithelfen wollt schreibt uns eine E-Mail an: alhbo(at)riseup.net

Spenden könnt ihr weiterhin an folgende Kontoverbindung – Sachspenden sind auch möglich (wenn die Lebensmittel noch haltbar sind):

Begünstigter: Verein für Gegenseitige Hilfe

IBAN: DE28 8306 5408 0004 2543 50

Verwendungszweck: Lebensmittelhilfe

Bitte gebt unbedingt den Verwendungszweck an, weil nicht wir das Konto verwalten, sondern ein befreundeter Verein, der uns das Geld weiterleitet bzw. die Lebensmittel für uns kauft.