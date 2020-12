Transparente gegen Nazibier

In der Nacht des 06.12.2020 haben wir in der Herrenberger Innenstadt mit Transparenten auf die Kneipe Hüttengaudi und die mit dieser in Verbindung stehende Biermarke Polsterbräu aufmerksam gemacht. Die angesprochene Biermarke gehört dem ehemaligen Landesvorsitzenden der NPD Baden-Württemberg Janus Nowak, der auch selbst Angestellter in der Hüttengaudi Kneipe ist. Wie die Kontext Wochenzeitung Ende 2019 herausarbeitete fließt der Großteil des Erlöses des Polsterbräuverkaufs nach Nowaks eigenen Angeben in die Politische Arbeit. Er gab außerdem gegenüber der "Deutschen Stimme" an, dass er das Bier "bereits auf diversen Sommerfesten der Partei" verkauft hat.(1)

Nowak ist ein überzeugter Neo-Nazi der sich bereits 1994 als 16-Jähriger der NPD anschloss; Von 2016-Oktober 2020 ist er sogar Landesvorsitzender der NPD Baden-Württemberg gewesen. Von 2009 bis 2019 vertrat er die rechtsradikale Partei im Kreistag Böblingen. (2)

Die NPD hat mutmaßlich auch ihren diesjährigen Landesparteitag in der Kneipe abgehalten, wie sich anhand eines Bildes auf der Facebookseite der neuen stellvertretenden Landesvorsitzenden Marina Djonovic zeigt. (3)

Der bereits wegen Volksverhetzung und Urkundenfälschung in Tateinheit mit Wahlbetrug verurteilte Nowak (5 ,6) versucht nun aus der Hüttengaudi heraus auch überregional sein Bier zu vermarkten, so hat er es vor kurzer Zeit geschafft sein zweites Bier mit dem Namen "Opolskie" erfolgreich in die Regale von 10 Fillialen der polnischen Feinkostkette "Lukullus" zu stellen. (7) Auf den Flaschen ist der Reinhold-Schick-platz 3 in Herrenberg, Adresse der Hütttengaudi, als Sitz der Polsterbräu Ltd. angegeben.(4)

Auf den Transparenten ist "Knockdown Hüttengaudi" und "Nazigebräu Polsterplörre Pfui Teufel!" geschrieben, außerdem wurde eine Anti-Nazi Fahne dazu aufgehängt.

Bereits am 13. Oktober wurden in Herrenberg Informationsflyer und Aufkleber verteilt um auf die Kneipe und das Bier aufmerksam zu machen.

Verkaufsstellen für Polsterbräu / Opolskie:

Polnische Spezialitäten Lukullus

Guardinistraße 186, 81375 München

Polnische Spezialitäten Lukullus

Rainfarnstraße 34, 80935 München

Polnische Spezialitäten Lukullus

Innere Münchener Str. 18-20, 84036 Landshut

Polnische Spezialitäten Lukullus

Greflingerstraße 53, 93055 Regensburg

Polnische Spezialitäten Lukullus

Klausstraße 24, 86167 Augsburg

REWE Getränkemarkt

Hauptstraße 42, 91344 Waischenfeld

Hüttengaudi-Erlebnisbar

Reinhold-Schick-Platz 2-3

71083 Herrenberg, Deutschland

Polsterbräu Bier im "Garagenverkauf" direkt vom Hersteller (Nowak)

Fichtenstrasse 32

71154 Nufringen

Ralf Klemm | Getränke- und Eventservice

In den Spitzäckern 7, 72202 Nagold

Polnische Spezialitäten Lukullus

Erligheimer Str. 8, 70437 Stuttgart

Polnische Spezialitäten Lukullus

Klosterweg 10a, 76131 Karlsruhe

Polnische Spezialitäten Lukullus

Hanauer Str. 25, 68305 Mannheim

Polnische Spezialitäten Lukullus

Südring 96, 55128 Mainz

Polnische Spezialitäten Lukullus

Hauptstraße 42, 91344 Waischenfeld

Polnische Spezialitäten Lukullus

Lützenkirchener Str. 190, 51381 Leverkusen

Polnische Spezialitäten Lukullus

Brandenburger Str. 1, 46145 Oberhausen

