Solidarität mit Lina E. aus Gefangenensicht

Ginge es nach FAZ und "Die Welt", wäre wohl ein Strafprozess fast schon überflüssig, die Verurteilung nämlich so gut wie sicher. Diese (typische) Vorverurteilung, gepaart mit einem sexistischen Blick der drei männlichen "Die Welt"-Reporter, wonach eine angeblich Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung einsetzende Frau unerhört erscheint, soll die antifaschistische Aktion delegitimieren. Die Nazis als die hilfs- und wehrlosen Opfer einer deren Tod "billigend in Kauf" (FAZ) nehmenden Linksextremistin, vervollständigen das kleinbürgerliche Narrativ.

Aus ihrem Alltagsleben herausgerissen und in das enge Korsett eines Haftalltags gepresst worden zu sein, wird für Lina Kraftanstrengung bedeuten, aber ich bin sicher, die vielfältige Solidarität, die sie erfährt und erfahren wird, kann manches davon mildern. Zumal sich die Vorwürfe gegen sie einreihen in die jüngsten staatlichen Repressionen, ob in Hamburg, Stuttgart, Frankfurt, Berlin und vielen anderen Städten, mit Verhaftungen und Durchsuchungen. Die Verhängung von Untersuchungshaft soll auch ganz direkt einen einschüchternden Effekt auf Menschen vor Ort ausüben und ihnen den Mut zum Widerstand nehmen. Sich aber nicht einschüchtern zu lassen, von nichts und niemanden, darauf kommt es unverändert an! Vielmehr müssen wir das Leben so nehmen, wie es Rosa Luxemburg in einem ihrer Briefe aus der Haft formuliert hat: "Tapfer, unverzagt und lächelnd - trotz alledem!".

Freiheit für Lina E.!

Thomas Meyer-Falk

z.Zt. JVA

https://feedomforthomas.wordpress.com