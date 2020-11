Solidarität mit Lina

Solidarische Grüße aus Berlin!

Gestern wurde die Gefährtin Lina in Leipzig verhaftet und wegen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung entführt! Schweine im Auftrag des Generalbundesanwalts stürmten ihre Wohnung, griffen sie an, verschleppten sie nach Karlsruhe und anschließend ins Gefängnis...weil sie Nazis angegriffen haben soll, weil Leute verletzt worden sein sollen, die einer faschistischen Ideologie folgen, einer Überzeugung, die auf Mord und Totschlag beruht.

Die, die Lina in ihre Gewalt gebracht haben, können nur Schweine sein, wenn sie zum Schutz derer arbeiten und zu denen gehören, die die Marginalisierten und die Unsrigen töten wollen!