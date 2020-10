1, 2, 3 neue Indymedias - aber wie?

Die Geschichte von Indymedia begann - wie viele wissen - in Seattle 1999, als sich großer Protest

gegen ein Treffen der Welthandelsorganisation regte, Leute auf der Straße waren und eine Hand von

Aktivist*nnen eine Seite bereitstellte, auf den Menschen ihre Geschichte und Erlebnisse auf der

Straße erzählen konnten. Die Idee Indymedia und Openposting war geboren. Viele Indipendent Media

Centers (IMC) gründeten sich überall auf der Welt und vernetzten sich.

Was waren die ursprünglichen Ziele?

In den ersten Jahren war Indymedia vor allem ein Ort der Gegenöffentlichkeit von Aktivist*nnen für

Aktivist*nnen. Alle sollten einfach und niederschwellig Zensur umgehen und Inhalte verbreiten

können. Das Internet war wirklich noch Neuland. Nur Checker (ja, meist männlich) konnten Inhalte ins

World-Wide-Web (www) stellen und verbreiten. Es gab eine Hegemonie der corporate Media - Radio,

Fernsehen und Zeitung -, die nach belieben die Infos der Regierung unkritisch reproduzieren konnten

und dies blieb bis dato unwidersprochen. Deshalb machten sich die Aktivist*nnen vermehrt ans Werk,

überall auf der Welt ebensolche IMCs zu gründen. Der zentrale Ansatz von Indymedia ist, dass niemand

die objektive Wahrheit oder die absolute Realität kennt. Dies wird jedoch von der klassischen

Medienzunft immer noch so behauptet und dies ist auch weiterhin eine offene Flanke, die nun rechte

selbsterannte Medienkritiker*nnen ausnutzen. Indymedia stellt dem Konzept der kommerziellen Medien

die Summe von vielen subjektiven Berichten und Informationen gegenüber, aus denen sich der/die

mündige Nutzer*in ein Bild machen kann. Dies setzt aber voraus, dass die Nutzer*nnen in der Lage

sind, das zu bewerten. Daraus resultiert ein - jedoch eher mäßig umgesetzter - Anspruch an die

lokalen Gruppen, auch Weiterbildung zur Selbstermächtigung und Selbstbestimmung im Umgang mit

Internet und den Medien zu organisieren und regelmäßig zu veranstalten. Die IMCs waren weltweit sehr

unterschiedlich aufgestellt. In den USA waren die Strukturen oft sehr transparent, Gruppenmitglieder

waren allen bekannt, sie operierten mit heruntergelassenem Visier. In Europa hingegen kamen

Aktivist*nen häufig aus dem autonomen Spektrum und operierten eher klandestin. Wichtig war aber

allen, in einem großen Netzwerk zu operieren. Es kann sich heute niemand mehr vorstellen, dass

zeitweise über hundert IMCs in großen (selbst gehosteten) Mailinglisten zusammen diskutierten, IRCs

betrieben haben und ein eigenes Wiki hatten, auf dem Wissen geteilt wurde und Arbeitsmaterialien

bereitlagen. Lange Jahre besaß das Indymedia-Netzwerk sogar einen eigenen Mailserver. Ein wichtiger

Punkt war immer die Umkehr der Konsument*nnen- in auch eine Produzent*nnen-Rolle des/der Nutzer*in.

Mensch sollte nicht nur lesen, sondern auch selbst hin und wieder was schreiben. Nüchtern betrachtet

war die Basis für all diese emsigen Aktivitäten das innovative Konzept, dass alle ohne Anmeldung und

ohne viel Kenntnisse Inhalte im Internet veröffentlichen können.

Höhepunkte

Als Höhepunkte der Indymedia-Geschichte kann man (sehr subjektiv natürlich) auf Kampagnen verweisen,

bei denen Aktivist*nnen in Büros Informationen der Proteste gegen die Münchner Sicherheitskonferenz

telefonisch zusammentrugen und zu einem Special verarbeiteten, das minütlich aktualisiert wurde. Der

Artikel war so gut, dass die lokalen Zeitungen die Informationen einfach statt der Agentur-Meldungen

übernommen hatten. Im Rahmen dessen, fanden sich Videoaktivist*nnen zusammen, welche die Gewalt der

Polizeit auf den Straßen dokumentierten und vor Ort in einem temporären IMC schnitten und

veröffentlichten. Zu den Protesten in Genua gab es einen Indy-Radio-Stream. Lange Jahre wurden

Video-Newsreals, sprich Videoclips über Proteste und soziale Bewegungen, herausgebracht und per CD

und Videokasetten veröffentlicht. Sehr unregelmäßig schaffte Indy auch den Sprung in die Druck-Welt:

Es wurden indy-Printausgaben kopiert und verteilt.

Entwicklungstechnisch beeindruckend war, dass in den USA ein selbst entwickeltes Content Management

System (CMS) namens SF-active (SF=San Francisco) zum Einsatz kam. In Europa wurde auf das Java

basierte Mir (wie die Raumstation) gesetzt, welches bis 2014 bei de.indymedia.org im Einsatz war.

Sowohl linksunten als auch de.indymedia.org setzten dann aber das frei verfügbare und ausgereifte

OpenSource-CMS drupal ein, verzichteten also auf eine eigene Entwicklung.

Niedergang

Der Niedergang des Indymedia-Netzwerks vollzog sich schleichend mit dem Aufkommen der Weblogs oder

Blogs mitte der Nullerjahre. Viele Gruppen veröffentlichten nun ihre Stories und Mobilisierungen auf

den Blog-Seiten kommerzieller Betreiber, die sie individuell gestalten konnten und unterlagen keiner

Moderationspolitik. Der Kapitalismus übernahm das Konzept des Openpostings - jedoch nach seinen

eigenen Spielregeln und hübscher sowie bunter als Indymedia. Leider gingen auch solche Betreiber

wieder, weshalb viele Geschichten, welche auf diesen Plattformen von unseren Genoss*nnen

veröffentlicht wurden, für immer verschwunden sind. Schließlich kam es zu dem Aufstieg der

sogenannten sozialen Medien. Hier wurde die Idee der Umkehr von der reinen konsumierenden in eine

auch produzierenden Rolle perfide umgesetzt: Die Nutzenden sind die Inhalte produzierenden, die

Werbetreibenden die Kund*nnen. Kapitalismus in der Perfektion. Viele Gruppen und Aktivist*nnen

wurden von der Mobilisierungsfähigkeit dieser Medien überzeugt und nutzen diese nun überwiegend für

diese Zwecke.

Analyse

Indymedia hätte spätestens beim Aufkommen der Blogs auf die Bremse treten, in Klausur gehen und sich

eine neue Form geben müssen. Statt wieder ein neues CMS aufzusetzen und anzupassen, hätte Indymedia

sich die Bedürfnisse der Szene und die Anforderungen in der Medienwelt sowie das Konsumverhalten der

Menschen ansehen müssen.

Heute ist nicht mehr die Zensur das zentrale Problem. Selbst autokratische Staaten schaffen es nicht

mehr vollständig, Inhalte zu unterdrücken. Ganz im Gegenteil ist heute eher zu beobachten, dass

Inhalte nicht mehr gefunden werden, da die Informationsflut und das Rauschen sehr groß ist. Jeder

Mensch kann heute Zugriff auf Plattformen nehmen und Inhalte veröffentlichen - auf sozialen Medien

natürlich unter den bekannten Prämissen - und damit sogar eine große Reichweite erzielen.

Jedoch verwechseln Leute immer noch oder zunehmend wieder das Recht auf Meinungsfreiheit mit dem

Recht, dass alle meiner Meinung sein müssen, d.h. dass es eine absolute Wahrheit oder richtige

Meinung gibt. Dies kann als Versagen der Indymedia-Bewegung gesehen werden, die sich ja zum Ziel

gesetzt hat, Menschen mit dem Umgang mit Medien zu bilden. Jede neue Indymedia-Nachfolge-Bewegung

muss sich darum kümmern. Alles andere wird scheitern.

Und ja, natürlich hat Indymedia nicht die Ressourcen, das CMS so aufzubauen, dass es in allen

Facetten perfekt funktioniert und es den Nutzer*nnen spielend leicht die Inhalte abnimmt. Es kann

selbstredend nicht so in dem Maße technisch mithalten wie ein System eines

Hundertmilliarden-Dollar-Techunternehmens. Aber de.indymedia.org etwa (aber auch linksunten) hätte

sich ruhig etwas mehr zutrauen können beim Neustart, die Seite moderner zu gestalten. Indy

konkurriert mittlerweile eben mit anderen Plattformen, ist nicht mehr alleine auf weiter Flur wie

1999. Vielleicht hätte mensch mit Webdesigner*nnen Rücksprache halten und moderne Strategien und

Designelemente integrieren, neue Wege gehen, mehr Dinge umstellen sollen.

Beispielsweise haben sie Anwendungsfälle der Nutzer*nnen seit Beginn von Indy verändert. Im Jahre

2000 hatten Aktivist*nnen noch keinen kleinen PC - aka Smartphone - immer dabei, sondern mussten zum

Schreiben eines Artikels nach Hause. Kein IMC hat heute beispielsweise eine Smartphone-App. Das

widerspricht aber den Bedürfnissen auf der Straße: Die Leute machen Photos, Videos, Stories und

wollen diese ihren Genoss*nnen teilen. Die Leute sind es gewohnt, bestimmten Nutzer*nnengruppen -

Peergroups, Gruppen, Interessierte, Umfeld... - Infos zu schicken. Und zwar instantan und ohne Bruch

des Mediums. All das sollte ein modernes Indymedia können.

Aber auch inhaltliche Änderungen der Artikel lassen sich feststellen. Ob nun die Nutzung der

kommerziellen sozialen Medien die ((i))-Nutzer*nnen beeinflusst oder nicht, kann ich nicht sagen,

aber die Artikel auf de.indymedia.org werden in der Regel seit vielen Jahren kürzer und weniger gut

recherchiert. Es finden sich mittlerweile sehr wenig gute Hintergrundartikel auf der Seite - im

Gegensatz von vor 15 Jahren. Ausserdem besteht vermehrt der Wunsch, Termine - sprich Mobilisierung -

zu veröffentlichen. Und ein seit Jahren geführter Streit wurde nie richtig ausgefochten: Die

Veröffentlichung von Nazi-Outings ist seitens der treuen Antifa-Bewegungn ein Herzenswunsch. Jedoch

ist eine Openposting-Plattform (aus mehreren Gründen: Mangelnde Suche, Repressionsdruck,

Fake-Outings...) ein sehr ungeeigneter Ort, diese Inhalte aufzunehmen. Hier hätte schon seit Jahren

ein Lösung gefunden werden müssen.

Von der in den Mitte der 2000er-Jahren postulierten "Qualitätsoffensive" ist nicht viel übrig

geblieben. Das Moderator*nnenkollektiv von de.indymedia.org wollte ein qualitativ anspruchsvolleres

linkes Medienportal forcieren, auf dem die Inhalte auch mehrheitsfähig sein sollten. Szenesprache

sollte eher in den Hintergrund treten. Das danach gegründete linksunten-Kollektiv setzte dagegen auf

die Szene, hatte mit Szenesprache und der Ausrichtung auf ein spezifisches Publikum kein Problem und

war damit dann auch die erfolgreichere Seite. Sprich: Scheinbar ist in der linken Bewegung der

Wunsch nach einem qualitativ hochwertigen Medium da, aber nicht nicht in der Mehrheit. Auf einer

Seite bekommt mensch das aber nicht unter einen Hut. Die Seite wirkt entweder für die Szene oder für

einen breiteren linken Gesellschaftsteil.

Von den ursprünglichen Zielen übrig bleibt die unkommerzielle Openposting-Seite von Aktivist*nnen

für Aktivist*nnen, ein Graswurzel-Medienportalm, welches in die linke solidarische Gesellschaft wirkt.

Aktuelles Situation

In den letzten Monaten mussten alle feststellen, dass die Struktur zumindest von de.indymedia.org

nicht mehr mit den Angreiferseiten Schritt halten kann. Sie war sehr oft offline und wird das

vermutlich in Zukunft noch viel öfter sein. linksunten wurde dagegen schon vor drei Jahren offline

genommen. Weltweit gesehen existieren nur noch sehr wenige IMCs. Die Netzwerkstrukturen sind nur

noch im Rumpf vorhanden (Emaillisten, Chat...). Daraus lässt sich schließen, dass Repressionsschutz

und Ausfallsicherheit für Neugründungen sehr wichtige Punkte sind.

Jedoch bilden einige Reststrukturen der Indy-Hochzeit noch das Rückrat linker Infrastruktur. Daraus

haben sich auch neue Organisationen entwickelt wie etwa Technik-Kollektive.

Dies kann aber auch ein Fortschritt bedeuten: Heute müssen nicht mehr Politaktivist*nnen hemdsärmlig ein CMS zusammenstöpseln, sondern können Techkollektive um Hilfe bitten. Es sollten die Bedürfnisse der Bewegung zusammengetragen, mit Hilfe von Design-Kollektiven designed und von IT-Kollektiven technisch umgesetzt werden.

Ausblick

Basierend auf dieser (natürlich wieder sehr subjektiven Sichtweise eines Indy-Aktivisten mit x

Jahren Erfahrung) lassen sich folgende Postulate aufstellen für etwaige Indymedia-Neugründungen:

Unkommerzielles Openposting ohne Datenlogging und -Verkauf ist zwingend notwendig. Aktivist*nnen müssen von den kommerziellen social Media Plattformen abgeholt werden.

Die Plattform muss attraktiv gestaltet und intuitiv bedienbar sein, damit die Bewegung sich damit identifiziert. Hier muss sich Designer*nnen zusammengesetzt werden.

Inhalte müssen "von der Straße aus" / mobil erstellbar und zugreifbar sein

Zielgruppen müssen adressierbar sein (für Mobilisierung etwa)

Es muss eine Lösung für Nazi-Outings gefunden werden

Repressionsschutz ist unabdingbar. Dies kann nur mit verteilten redundanten Strukturen (federierte Systeme) erzielt werden.

Gleiches gilt für die DDOS-Schutz

Die Bildung muss wieder mehr im Vordergrund stehen

Qualitätsoffensiven o.ä. müssen aus der Bewegung kommen und nicht vom Moderator*nnen-Kollektiv

Vor allem müssen die relevanten Bewegungen unserer Zeit mit ins Boot geholt werden und deren Bedürfnisse abgebildetet werden.

Fazit:

Vielleicht wäre es nötig, über ein Messenger-Konzept nachzudenken, welches dann eine / viele

statische Archiv-Homepage(s) speist. Ein federiertes Mastadon (o.ä.) -Netzwerk bildet das Rückrat.

Darüber werden die Inhalte eingespeist. Viele Bewegungen und Gruppen (Autonome, Postautonome, FFF,

XR, Ende Gelände, CCC, Hacker, ...) bringen solche Knoten ein, die dann auch ggf. unterschiedliche

(Schwerpunkt-) Inhalte bereitstellen und Nutzer*nnengruppen ansprechen. Da das Netzwerk von vielen

verschiedenen Gruppen betrieben wird, ist eine Repression sehr viel schwieriger. Das wäre wieder

innovativ - so wie vor 21 Jahren.