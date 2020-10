AfD-Treff Parkgaststätte Katzenbusch markiert

Die Parkgaststätte Katzenbusch in der Herner Straße 67 in Herten ist seit geraumer Zeit das Stammlokal der AfD im Kreis Recklinghausen. Nicht nur der Stadtverband Herten der Partei fühlt sich dort mittwochs beim Stammtisch pudelwohl, auch überregionale Veranstaltungen werden dort organisiert. So redete dort u.a. Stephan Brandner, der sich selbst in einer extrem rechten Partei wie der AfD mit seinen Hetzreden noch besonders hervortut. Zuletzt traf sich der offen faschistische Jugendverband "Junge Alternative" im Katzenbusch, um dort seinen Landeskongress abzuhalten. Dabei verkauften dieser u.a. Tassen mit den Hashtags #jagen und #entsorgen in Anspielung auf die rassistischen und gewaltverherrlichenden Aufrufe des AfD-Bundesfraktionschefs Alexander Gauland.

Inhaber Klaus Pascoletti ist anscheinend vollkommen egal, wer sich da in seinem Restaurant trifft und was für eine menschenverachtende Politik unter seinem Dach gemacht wird. Auch Proteste nimmt er für seine rassistischen Stammgäste gerne in Kauf, solange er mit denen gute Geschäfte machen kann. Jetzt kann er der JA noch eine Fassadenreinigung mit auf die Rechnung zu setzen: Wir haben die Gaststätte mit Farbe markiert und Pascoletti und der AfD noch einige Grußworte an der Fassade zurückgelassen.

Keine Geschäfte mit Nazis und Rassist*innen! Der AfD einen Strich durch die Rechnung machen!