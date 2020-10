Gedanken zum Widerstand im Danneröder Wald

End Capitalism! Stystemchange not Climate Change!

Die Waldbesetzungen und die Protestbewegung gegen den Autobahnausbau versuchen nicht nur den Dannenröder Wald zu verteidigen, sondern auch ein Leben abseits von Konkurrenzkampf, Herrschaft und Ausbeutung von Mensch und Natur zu leben. Im gemeinsamen Kämpfen und Leben im Wald wird Solidarität und Hilfsbereitschaft gelebt. Von der Verschwendungsgesellschaft weggeworfene Lebensmittel werden vergesellschaftet. Shuttledienste von Menschen aus der Region, eine Küche-für-alle, das Protestcamp und die unterschiedlichsten Menschen, die sich beteiligen schaffen ein solidarisches Netzwerk. Vielen Dank an die Menschen, die im Hintergrund die Infrastruktur am Laufen halten, in der Küche stehen und uns versorgen, Demos und Konzerte organisieren. Eure Arbeit ist Grundlage für unseren gemeinsamen Widerstand!

Es geht nicht nur um die Verteidigung des Waldes, sondern auch um die Frage in was für einer Gesellschaft wir leben wollen. Dass eine Gesellschaft, in der der Mensch Profitmaximierung über alles stellt und die Natur beherrscht und ausbeutet ihre eigene Lebensgrundlage zerstört, wird mit voranschreitender Klimakrise klar sichtbar. Die Frage wie die Umweltzerstörung, Ausbeutung und Herrschaft des kapitalistischen Systems überwunden werden kann, kann hier diskutiert werden. Im Umgang miteinander und in der gemeinsamen Selbstorganisierung kann eine solidarische und antikapitalistische Praxis gelebt werden. Der Wald ist nicht nur ein Gebiet, was wir verteidigen, sondern auch ein Ort, an dem wir Alternativen zu Konkurrenz, Sexismus, Rassismus und Nationalismus entwickeln und in die Praxis umsetzen können.

Die Interessen des Kapitals werden weltweit von Staaten durchgesetzt, sei es bei Staudammprojekten in Chiapas, der Zerstörung des Regenwaldes im Amazonasgebiet, dem Kohleabbau in Australien oder dem Danneröder Wald. Für ein anderes Leben und einen anderen Umgang mit den Ressourcen ist Selbstorganisierung gegen staatliche Herrschaft notwendig, so ist die Selbstorganisierung im Dannenröder Wald eine Möglichkeit Erfahrungen für ein solidarisches Leben zu sammeln.

Nature defending itself.

Die Rodung wird von einem großen Polizeiaufgebot durchgesetzt, welches den Wald bewacht, Menschen am Waldrand verfolgt, versucht Materialtransporte zu verhindern und die Menschen während den Räumungen der Barrios durch den Wald jagt. In Maulbach wird ein Anwohner von den Cops verprügelt, weil er ein Foto gemacht hat, im Herrenwald werden Bäume gefällt, während in unmittelbarer Nähe Menschen auf Baumhäusern sitzen. Der Wald befindet sich im ständigen Belagerungszustand, bedroht durch die gewaltsame Räumung und die Zersterstörung dieses Lebensraums. Es ist ein Angriff auf die Natur und ein Angriff auf ein freies Leben. Sich gegen diesen Angriff zu verteidigen ist auf vielfältige Art und Weise möglich und legitim.

Ein solidarischer Umgang miteinander und mit der Vielfältigkeit unseres Widerstandes ist unsere größte Stärke, also lassen wir uns nicht durch Distanzierungsaufrufe spalten, sondern leisten weiter auf unterschiedlichste Weise Widerstand. Kreativ und entschlossen gegen die Zerstörung des Dannenröder Waldes!

Kommendes Wochenende findet ein Aktionswochenende von "Aktion Schlagloch" statt, eine super Gelegenheit um sich einzubringen und Teil des Widerstands gegen den Ausbau der A49 zu werden!

Also kommt in den Danni, verteidigen wir den Wald! Für eine befreite und ökologische Gesellschaft!

Einige widerständige Menschen

Hintergründe zum Wald : https://waldstattasphalt.blackblogs.org/besetzung-warum/

Aktion Schlagloch: https://twitter.com/A49Schlagloch