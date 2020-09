AfD-Veranstaltung im Deutschen Haus Erlangen

Am Donnerstag, den 17.09.2020 fand um 19 Uhr einmal mehr eine Veranstaltung der AfD in der Gaststätte "Orpheus" im Deutschen Haus in Erlangen statt. Als Redner geladen war der Regensburger AfD Stadtrat Erhard Brucker, der zum Thema "Der politische Islam" referierte und dort sein übliches rassistisches und antifeministisches Gewäsch zum Besten geben durfte. Brucker ist bestens vernetzt in der extrem rechten Szene Süddeutschlands, wird dem ehem. Flügel zugerechnet und wurde bereits nach einem Jahr Parteimitgliedschaft in den Vorstands des bayerischen AfD Landesverbandes gewählt; siehe https://anitaf.net/2020/02/28/kommunalwahl-2020-erhard-brucker-afd/ für einen Überblick zu Bruckers Einstellungen und Verbindungen in die extrem rechte Szene.

Im Deutschen Haus finden mindestens seit Frühjahr 2018 mehr oder weniger regelmäßige Treffen der AfD Erlangen statt. Auf eine antifaschistische Kundgebung vor seiner Gaststätte reagierte der Wirt ausfallend und aggressiv, nahm die AfD in Schutz. An diesem Verhalten hat sich bis heute nichts geändert - eine Nachfrage, ob die Veranstaltung mit Brucker am Donnerstag stattfinden würde, wimmelte der Wirt ab: diese würde erst vier Tage später statt finden. Mit dieser dreisten Lüge stellte er sich einmal mehr schützend vor die AfD und macht deutlich, dass die AfD bei ihm nicht nur geduldet, sondern ausdrücklich willkommen ist.

Wir fordern: kein Gyros für Rassist*innen, kein Tsatsiki für Nazis!



Außerdem anwesend waren u.a.:



Rene Jentzsch - Fraktionsvorsitzender AfD im Kreistag Erlangen-Höchstadt

Heinz Biegel - Vorstand AfD Ortsverband Knoblauchsland, Corona Rebellen Erlangen

Jörg Huber - AfD Fürth, Corona Rebellen Erlangen