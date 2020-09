Frankfurt Grünen Büro angegriffen

Die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der "grünen" Partei ist eine des Verrats an der Umweltbewegung und so wird es auch in alle Zukunft sein. Die wenigen guten sind lange raus und der Rest hat Ideale für Posten und Macht verkauft. Alles zeigen sie zum wiederholten Male im Dannenröder Wald. Doch wir sind vorbereitet - wir werden die Räumung mit allen Mitteln verhindern. Doch seid euch gewiss - Bullen und "grüne" Politiker - sicher könnt ihr im Wald nicht sein - versucht es erst gar nicht!! Kommt alle ab sofort in den Wald, beteiligt euch an Aktionen und Besetzungen! Danni bleibt!Für eine revolutionnäre Öko Bewegung!