Basel: Scheiben bei der UBS eingeschmissen

Viel wird momentan über die derzeitige und zukünftige Krise des Kapitalismus und die Revolten, die dadurch schon ausgebrochen sind oder noch ausbrechen werden, gesprochen.

Die kapitalistische Seuche verbreitet seit viel zu Langem Schrecken und Verwüstung auf der ganzen Welt. Eine kleine Unterbrechung der Wirtschaft ändert daran nur sehr wenig. Ihr Gift ist bereits überall verteilt, sodass die momentane Situation Millionen von Menschen in noch grösseres Elend als ohnehin schon stürzt. Schlächter und Ernährer zugleich, dies ist die widersprüchliche Fratze des Kapitalismus. Was könnte also näher liegen, als uns von dieser mörderischen Abhängigkeit zu befreien?

Doch machen wir uns keine Illusionen. Unterschätzen wir nicht die Stärke des Kapitalismus und sein innovatives Potential in Zeiten der Krise. Dieses System wird nicht von alleine untergehen. Und wenn, dann wird es alles rundherum mit sich in den Abgrund reissen. Es liegt also immernoch an uns Menschen, diesen Virus auszulöschen.

Unsere Chancen stehen schlecht. Geben wir unser Bestes.

Ohne Illusionen. Ohne Resignation.

Wie andere schon gesagt haben: Unsere eigene Lust bleibt der Antrieb. Das Experiment mit der Freiheit die Perspektive. (https://barrikade.info/article/3384)

Letze Nacht wurden die Scheiben der UBS-Filiale im Neubad eingeschmissen.

Wir sehen uns auf den Barrikaden...