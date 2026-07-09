[LE] Stonewall was a riot and so are we!

Das von der fundamentalistischen Freikirche Zeal Church geführte Café wurde in den letzten 3 Jahren unermüdlich von autonomen Aktivist*innen angegriffen und hat nun endlich aufgegeben: Ende Juni wurde das Café aufgrund der nicht mehr tragbaren finanziellen Belastung durch die Angriffe geschlossen. Wir werten das als klaren Gewinn für die autonomen Queers und Allies in Leipzig und freuen uns über die Schließung.

Die Zeal Church wird natürlich weiterhin versuchen, ihre menschenfeindlichen Ideologien in Leipzig zu verbreiten. Also bleiben wir weiterhin wachsam und hoffen, dass ihr es auch tut.

Queere Lebensrealitäten zu feiern und zu verteidigen war schon immer ein Kampf. Auch 57 Jahre nach Beginn der Stonewall Riots wollen wir an die kämpferischen Anfänge der Pride Demos und CSDs erinnern und uns den Kampf unserer Geschwister zum Vorbild nehmen. Diese fanden eine Antwort auf andauernde staatliche Repression und alltägliche Schikane und Gewalt durch die Polizei: Entschlossen und mutig wehrten sie sich gegen die diskriminierenden Razzien in ihren Räumen, trugen ihre Wut und ihren Zusammenhalt auf die Straße und formten so echten Widerstand.

Wir wollen wie unsere Geschwister und Gefährt*innen vor uns weiterhin widerständig leben und uns unseren Raum nehmen, so wie wir sind. Wir werden verteidigen und beschützen, was uns wichtig ist!

Stonewall was a riot and so are we!

Zur Schließung des Café Stay: https://knack.news/16551