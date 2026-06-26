Was tun gegen rechte Streamer:

1 – Abweisen

Macht ihnen (besonders wenn ihr Versammlungsleitungen seit), klar das sie als Rechte Aktivistinnen keine Presse sind und somit nicht erwünscht.

2 – Abstand

Haltet Abstand zu den Streamern und lasst euch auf keine Diskussionen ein.

3 – Abschirmen

Schirme raus und eine Wand bilden. Steamer die nur die Außenseite von Schirmen übertragen sind wenig interessant.

4 – Abdrängen

Streamer haben an und in der Versammlung nichts zu suchen, drängt sie liebe voll ab.

5 – Abschalten

Melden oder das Abspielen von geschützten Inhalten (Disney, Sony...) können Streams dauerhaft vom Netz nehmen, oder zumindest ihre Reichweite und Monetarisierung einschränken.

6 – Abwatschen

Alles hat seine Grenzen. Rechte Streamer sind eine Bedrohung für alle Versammlungsteilnehmenden. Ihre Videos sind Grundlage für Anfeindungen, Angriffe und Repression.

Achtet bei allem, was ihr gegen rechte Streamer tut, auf euren Selbstschutz.

1 - Es wird ein Video von der Aktion geben.

2 - Einige rechte Streamer sind bewaffnet oder haben Begleitschutz.

3 - Ihr Ziel ist es, angegriffen zu werden und sich dann in der Opferrolle zu inszenieren.

Und bitte versichert euch, dass es sich um einen rechten Streamer und nicht um solidarische Presse oder Hein Blöd vom Regionalblatt handelt.