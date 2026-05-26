Fotos: Kreuzberg ist nicht Hongkong
von: Umbruch Bildarchiv am: 26.05.2026 - 14:31
Kreuzberg. Sehnsuchtsort, Mythos, Alltag, Idylle, Absturz, Experimentierfeld, Traum und Versprechen auf die Zukunft, Geldmaschine und Existenzangst.
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Eine Fotoausstellung über die 90er Jahre in Kreuzberg jetzt auf der Umbruch-Seite.
Kreuzberg. Sehnsuchtsort, Mythos, Alltag, Idylle, Absturz, Experimentierfeld, Traum und Versprechen auf die Zukunft, Geldmaschine und Existenzangst.
Eindrücke der ersten Jahre nach dem Mauerfall in Bildern festgehalten. Die Hauptstadt zieht erst einmal vorbei. Kreuzberg auf der Warteliste der Spekulant*innen und Skrupellosen. Verschnaufpause für kurze Zeit, dann werfen sie ihre Schlaglichter in die Straßen und Höfe des Bezirks. Aber das ist eine andere Geschichte…
Fotos: https://umbruch-bildarchiv.org/kreuzberg-ist-nicht-hongkong/
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