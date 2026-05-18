Gegen die Polizei und die Welt, die sie braucht!

In der Nacht vom 17. auf den 18.05. haben wir bei der "IT-Kooperation der Polizei" in der Notke Straße 13-15 in Hamburg die Scheiben mit Hämmern eingeschlagen.

Die "IT-Kooperation der Polizei" ist ein Zusammenschluss von fünf Landespolizeien, die gemeinsam Software für die tägliche Polizeiarbeit entwickeln und Schnittstellen zu nationalen und europäischen Datenbanken zur Verfügung stellen.

Auch andere Landespolizeien, Bundespolizei und BKA nutzen die Software.

Es geht dabei um den digitalen, KI unterstützten Ausbau des polizeilichen Kontroll- und Überwachungssystems zur Durchsetzung der herrschenden Ordnung, in dessen Folge unter anderem Abschiebungen, Zwangsräumungen und Repression gewaltvoll durchgesetzt werden.

Verschwört euch für eine Welt in der alles anders und alles möglich ist!

Gegen die Polizei und ihre Gewalten!

Liebe und Kraft in Untergrund und Knast!