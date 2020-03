Aufruf zur Agitation

Dies ist ein Aufruf zur massenhaften Verteilung und Verbreitung des unten stehenden Flugblattes. Wir wählen hier bewusst die Form der Agitation. Es besteht eine seltene Chance einer größeren Menge an Menschen den Gedanken von Enteignungen der Reichen zugunster der Armen, Schwachen und Prekarisierten nahe zu bringen. Daher die Form des Flugblattes, statt der langen, sicherlich wesentlich kritischeren und aufklärerischeren Abhandlung, die wir weder lang und breit verteilen, noch herstellen können in so kurzer Zeit. Viele Forderungen von Links wurden bereits heute erfüllt, wer für die Kosten aufkommt ist fraglich. Es besteht die Chance Umverteilung in historischem Ausmaße voranzutreiben. Allgemein wäre Umverteilung nicht wünmschenwert, sondern die Revolutionierung der Verhältnisse, aber angesichts einer beispiellosen Krise des kapitalistischen Systems,welches alle Maßnahmen zu seiner Stabilisierung ergreifen wird, erscheint es uns gerechtfertigt massive Umverteilung zu fordern. Wir halten es für möglich, dass dies aufgegriffen wird. Wir halten es gleichzeitig für momentan unmöglich eine Revolutionierung der Verhältnisse aus dem Sprung zu schaffen. Wer aber die Krise bezahlt, darauf können wir Einfluss nehmen und es müssen ja nicht unbedingt diejenigen sein, welche gerade eh am meisten unter der gesellschaftlichen Krise zu leiden haben, wie dies 2007/8 und in den Folgejahren geschah. Wir bitten Euch daher diesen Aufruf massenhaft zu verbreiten, auszudrucken, in die Supermärkte oder davor zu legen. Legt sie auf die Spazierwege und in die Hauseingänge. Plakatiert sie wo ihr wollt, Hauptsache nicht im Szenecafe oder ins AZ. Fragt eure Freunde*innen, die nicht auf soziale Medien verzichten, ob sie diesen Aufruf nicht auf ihren Plattformen verbreiten wollen.

Engagiert Euch gleichzeitig in den sozialen Unterstützungsnetzwerken! Ausschließlich zu agitieren geht nicht, ausschließlich zu helfen auch nicht. Für eine politische UND solidarische Bewegung!

Politik und Solidarität - Menschen statt Profite!

Wir fordern die Eindämmung der Pandemie - ohne Rücksicht auf die Interessen der Großkonzerne. Wir fordern die sofortige Schließung aller nicht-lebensnotwendigen Zweige der Wirtschaft. Menschen jetzt zur Arbeit zu zwingen, wo es nicht notwendig ist, nur um Gewinne zu erwirtschaften, ist menschenverachtend und in Zeiten der Pandemie höchst gefährlich. Schließt die Callcenter, Massenbüros und Autoproduktionshallen. Streikt sie kaputt! Wir fordern daher die uneingeschränkte Lohnfortzahlung und Sonderzahlungen für Alle, die jetzt zuhause bleiben müssen und sollten. Wir fordern Belohnungen und Lohnerhöhungen für all die, welche gerade den Laden am Laufen halten: das gesamte medizinische und pflegende Personal, die Angestellten der Lebensmittelbranche, die Produzierenden in den lebenswichtigen Bereichen (Müllabfuhr, soziale Dienste, uvm.) und die vielen Freiwilligen, welche jetzt das Versagen des Staatsapparates und die Krise des Kapitalismus auffangen müssen, weil sonst viele Menschen sterben werden. Ihnen und keinem einzigen Politiker, keinem Polizisten oder Bankenmanager ist es zu verdanken, wenn diese Gesellschaft, ohne den Verlust von Menschlichkeit, ohne den Verlust der Demokratie, ohne den Verlust bewahrenswerter Ethik durch die Pandemie kommt. Sie riskieren ihr Wohl für uns Alle.

Wie das alles finanzieren? Enteignet die 500 reichsten Deutschen (50Mio. Euro dürfen sie jeweils gern behalten). Sie horten ein Privatvermögen von mehr als 700Milliarden Euro. Es braucht nur den politischen und gesellschaftlichen Willen den Reichtum auch für menschliche Zwecke einzusetzen.

Teilen Sie diese Forderungen! Alle Kanäle, alle Gruppen, alle Social-Media-Plattformen. Kontaktieren Sie Abgeordnete, vervielfältigen und verteilen Sie dieses Schreiben.

Mitfühlende und Solidarische aller Länder vereinigt Euch!

P.S. Noch werden wir der Ausgangssperre und den Kontaktverboten nachkommen. Sollten diese Maßnahmen nicht nach zwei Wochen eingestellt werden und die Produktion nicht-lebensnotwendiger Güter und Dienstleistungen so weiter gehen, dann rufen wir dazu auf, sich der Ausgangssperre massenhaft zu widersetzen. Dann befinden wir uns in der Diktatur des Kapitals, welche das restliche soziale Leben auslöscht, die Schwachen dem Tod wissentlich ausliefert, um Profite für die Reichen zu erwirtschaften. Dieser Ordnung werden wir uns nicht ausliefern.