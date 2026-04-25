Internationales Radiotreffen von antiauthoritären und anarchistischen Radios

Das A-Radio-Netzwerk existiert seit 2015 und trifft sich jährlich an unterschiedlichen Orten.

Seit Freitag werden Themen um die Rolle von Radios in Zeiten des Medialen Spektakels und als Werkzeug einer Bewegung diskutiert. Und Beziehungen gepflegt, neue Projekte in das Netzwerk involviert und gemeinsame Projekte wie die monatlich veröffentliche Radiosendung "Bad News - angry voices from around the world" besprochen.

Am Sonntag 26.04.2026 wird eine 8 Stunden live Sendung (Open End ) den Abschluß bilden.

Die Sendung beginnt um 13:00 Uhr und geht mindestens bis 21:00 Uhr.

Es werden Themen wie Gefangenensolidarität, Basisgewerkschaften, Ökologische Kämpfe, Kämpfe von Geflüchteten, Besetzungen, Mentale Gesundheit, Positive Geschichten zu Anarchismus und vieles mehr thematisiert werden.

Ihr findet die Infos zur Sendung, welche in englischer Sprache sein wird und Links zum stream hier:

https://radiostudent.si/druzba/crna-luknja/voices-of-anarchism-2