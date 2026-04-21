Free Zuebeyde!

Seit knapp einem Monat sitzt unsere Genossin Zuebeyde Akmese in München in Untersuchungshaft.

Zuebeyde ist eine 71-jährige Kurdin, die schon seit Jahrzehnten politisch aktiv ist, nun ist sie aufgrund einer angeblichen Mitgliedschaft in der "Terrororganisation" PKK in München-Stadelheim gefangen.

Doch diese Festnahme ist klar politisch motiviert. Es gibt keinerlei belastende Beweise gegen sie, was man ihr vorwerfen kann ist das Organisieren von Kulturveranstaltungen und Demonstrationen sowie Übersetzungshilfe für Geflüchtete. Und das was für jeden wie gesellschaftliches Engagement klingt, scheint für den deutschen Staat Terrorismus zu sein.

Auch die Begründung für Untersuchungshaft könnte nicht absurder sein. Laut Gericht ist die Haft notwendig, wegen einer potentiellen Fluchtgefahr. Dass eine 71-jährige Großmutter und Mutter in einem schlechten Gesundheitszustand eine große Fluchtgefahr nach sich zieht, ist eher eine lückenhafte Lüge, um eine plausible Begründung zu finden, sie einzusperren zu können.

Zuebeyde ist in dieses Land gekommen, da sie in der Türkei in Haft Misshandlungen und Folter erlebt hat. Trotzdem hat sie hier ihren Aktivismus weiter betrieben und sich für eine gerechte Welt eingesetzt. Und jetzt sperrt auch dieser Staat sie ein, obwohl sie hier Zuflucht gesucht hat und nichts weiter getan hat, als sich für Menschlichkeit und Solidarität einzusetzen.

Doch der Fall von Zuebeyde ist leider kein Einzelfall: Immer wieder werden Aktivist*innen, die sich für die Rechte von Kurdinnen und Kurden einsetzen, wegen angeblichem Terrorverdacht weggesperrt. Scheinbar ist Aktivismus für Menschenrechte und Freiheit für die BRD Terrorismus, wenn dieser Aktivismus von Kurd*innen kommt.

Deutschland ist neben der Türkei das Land, was am härtesten gegen die kurdische Freiheitsbewegung vorgeht. Deutschland arbeitet mit Verboten, Verhaftungen und Durchsuchungen schon lange als verlängerter Arm Ankaras.

Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir solidarisch mit ihr sind. Wir werden, egal was komme, immer hinter der kurdischen Freiheitsbewegung stehen und hinter unseren Genoss*innen, die für ihren Freiheitskampf verfolgt werden.

Freiheit für alle politischen Gefangenen!

Freiheit für Zuebeyde!