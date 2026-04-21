Heute Nacht haben wir der CSU die Konsequenzen ihrer Taten vor die Tür gebracht.

Obwohl die Eu sich immer als weltoffen darstellt, ist die ihre Außengrenze schon lange eine der tödlichsten Grenzen der Welt. Deshalb haben

wir uns heute dafür entschieden der CSU zu zeigen, dass das was sie durch ihre menschenfeindliche Abschottungspoltik tagtäglich in der welt anrichtet Konsequenzen hat. Dass sie Menschen ermorden, die sich in Europa Zuflucht und Sicherheit erhoffen.

Doch damit nicht genug, nicht nur will die CSU die Grenzen schließen und somit tausende im Mittelmeer ertrinken lassen, sondern auch die Menschen die die Flucht bereits geschafft haben zurück in ihre "sicheren" Herkuftsländer abschieben. Dabei hat sich die Union besonders dafür eingesetzt, dass die Polizei bei Abschiebungen brutale und menschenverachtende Methoden einsetzen darf, Menschen beispielsweise Nachts aus ihren Betten zu zerren. Um diese Politik umzusetzen traf sich der Bundeskanzler vor 2 Wochen unter anderem mit dem ehemaligen IS-Terroristen Jolani um Abschiebungen nach Syrien zu ermöglichen. Und das obwohl dieser in Syrien ein islamistisches Terrorregime führt, das für die Verfolgung und Ermordung von Minderheiten und Oppositionellen bekannt ist.

Gleichzeitig wollen wir auch der Gesellschaft ein Zeichen senden, dass es so an diesen Außengrenzen nicht weitergehen darf. Während ganz Deutschland täglich mit neuen Nachrichten über einen gestrandeten Wal versorgt wird, scheint das Massengrab im Mittelmeer kaum jemanden zu interessiern, während Seenotrettung immer härter kriminalisiert und Frontex weiter gefördert wird. Um Migration auf anderem Wege zu verhindern, arbeitet die EU, natürlch mit dem Vorwand Flüchtende vor der gefährlichen Fahrt übers Meer zu beschützen, mit autoritären Staaten wie Algerien oder der Türkei zusammen. Dort werden Flüchtende von der lokalen Polizei aufgesammelt und zurück in die Wüste geschickt, oft ohne Wasser oder Verpflegung. Für viele Menschen bedeutet das den sicheren Tod. Dies hat wiederum zur Folge, dass die Menschen die durch diese Länder fliehen müssen, darauf angewiesen sind, unter für Menschen unwürdigen Bedingungen durch diese Länder geschmuggelt werden müssen. Dabei sind sie meist schwerer körperlicher und geistiger Misshandlung ausgesetzt. Wir müssen als Gesellschaft darauf aufmerksam werden und uns diesem Grauen entgegenstellen, um für Weltoffenheit und ein solidarisches Miteinander einzustehen.

Die CSU ist menschenverachtend.

Die CSU mordet.

Die EU mordet.

Deswegen haben wir ihnen die Leichen, die sie auf dem Gewissen haben, heute vor die Tür gelegt.

Dagegen gehen wir am 1. Mai auf die Straße;

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Hier findet ihr ein Video der Aktion:

https://www.swisstransfer.com/d/4aff580d-63a6-4f75-88a6-5be997998768