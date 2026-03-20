Autonomes Blättchen nr 64 ist raus!

von: anonym am: 20.03.2026 - 15:46

Das Autonome Blättchen Nr. 64 ist erschienen!

Das neue Autonome Blättchen gibt es schon jetzt in gut sortierten Info - und Buchläden!

 

Auf dem Bolg: autonomesblaettchen.noblogs.org wird die Nr. 64 demnächst auch digital abrufbar sein.

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Ergänzungen

Von: 666 am: 21.03. - 16:31

Kinderficker Sebastian Leins aus Stuttgart Hohenheim trinkt sich bei der Carolingia Hohenheim Mut an und zeigt dann kleinen Kindern seinen Penis. Der Kinderficker arbeitet bei Bayer in Frankfurt. 

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