Autonomes Blättchen nr 64 ist raus!
von: anonym am: 20.03.2026 - 15:46
Das Autonome Blättchen Nr. 64 ist erschienen!
Das neue Autonome Blättchen gibt es schon jetzt in gut sortierten Info - und Buchläden!
Auf dem Bolg: autonomesblaettchen.noblogs.org wird die Nr. 64 demnächst auch digital abrufbar sein.
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Ergänzungen
Kinderficker Sebastian Leins
Kinderficker Sebastian Leins aus Stuttgart Hohenheim trinkt sich bei der Carolingia Hohenheim Mut an und zeigt dann kleinen Kindern seinen Penis. Der Kinderficker arbeitet bei Bayer in Frankfurt.