[Le] Angriff auf CDU-Büro in Leipzig-Grünau

Die CDU hat es geschafft, ihren Deal mit der AfD während der Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen medial als Alleinschuld der FDP zu verkaufen, ohne dass dies von einer kritischen öffentlichkeit hinterfragt worden wäre. Die CDU ist nicht nur dadurch Steigbügelhalter des Faschismus in Deutschland. Ihr Antikommunismus ist gefährlich und hält sie davon ab, den spießigen Sozialdemokraten Ramelow zu wählen.

Die Stoßrichtung der CDU ist Baustein des historischen und gegenwärtigen Faschismus. Und wenn die AfD noch nicht die nötige Reichweite hat, dann wird eine Große Koalition dafür in die Presche springen. Wir grüßen solidarisch die Genossen*innen, die auch die CDU angriffen. Es freut uns, dass sich einige nicht blenden lassen trotz des Rummels der Massenmedien, die Tag für Tag so schreiben, als wären sie direkt aus den Parteigeldern finanziert.

Wie angekündigt, werden wir die CDU also behandeln wie andere faschistische Organisationen auch.

Wir nahmen uns ein Beispiel an der Aktion, welche im letzten Jahr bereits einen AfD-Treffpunkt in Leipzig-Gohlis getroffen hat. Fenster einschlagen und stinkende Buttersäure hinterher. Der Gestank ist nur ein Vorgeschmack auf die Hölle, in der ihr dank eures Glaubens hoffentlich früher als später schmoren werdet.

Ihr nennt euch christlich, doch gegen eure Verlautbarungen von Mitgefühl und Güte steht ihr ganz in der Tradition des blutig mordenden und faschistisch denkenden europäischen Christentums.



Solidarität gilt denen, welche vor Krieg, Armut und Gewalt flüchten müssen. Und Mitgefühl ist die Vorraussetzung dafür! Nun kommen sie. Sie kommen vor die verschlossenen Türen derer, die für jene Kriege und Ausbeutung verantwortlich sind.

Falls es noch nicht klar geworden ist: GRENZEN AUF FÜR MENSCHEN AUS DEM GLOBALEN SÜDEN. GRENZEN AUF FÜR ALLE - SOFORT!

Autonome Gruppe