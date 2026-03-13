Nächtliche Aktionen - gegen CDU

Noch immer werden Antifaschist*innen gezielt verfolgt: Hausdurchsuchungen, Gewalt auf Demonstrationen und brutale Einsätze selbst bei friedlichen Gegendemonstrationen gegen rechte Gruppen. Nicht zu vergessen die Schulstreik-Demo, bei der sogar Gewalt gegen Minderjährige angewendet wurde.

Auch ein Schüler wurde wegen seines Plakats festgenommen.

Du kannst dich nicht auf den Staat verlassen, sobald du gegen Nazis kämpfst.

Ein Kanzler, der gezielt gegen linke Menschen vorgeht, versucht mit allen Mitteln, sie zu stoppen – und sitzt dann noch gemeinsam mit der rechtsextremen AfD an einem Tisch.

Soziale Gerechtigkeit gibt es kaum noch. Durch neue Gesetze wird vor allem Druck auf ärmere Menschen ausgeübt: Sanktionen, steigende Lebensmittelpreise und immer teurere Wohnungen machen das Leben für viele unbezahlbar.

Menschen, die aktiv Arbeit suchen, werden oft abgelehnt oder bekommen so wenig Geld, dass sie sich kaum noch etwas leisten können.

Es wirkt, als wäre dem Staat das egal. Während viele kaum über die Runden kommen, werden Entscheidungen getroffen, die dazu führen, dass Menschen am Ende auf der Straße landen oder gesundheitlich daran zerbrechen.

Jede weitere Entscheidung wird ein Schaden gemacht!