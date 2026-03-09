Bekennerschreiben - CDU Gebäude attackiert Eschwege

In der Nacht von Samstag und Sonntag habe ich gezielt das CDU Gebäude attackiert.

CDU hat gezielt unsere Genoss*innen nach Budapest ausgeliefert wo sie jetzt in Unmenschlichen Bedingungen in Haft sitzt.

Während Reiche steuerlich entlastet werden, wächst der Druck auf ärmere Menschen.

Mieten steigen immer weiter, ebenso die Preise für Lebensmittel und das tägliche Leben.

Ein Kanzler der sich nicht für Ungerechtigkeit einsetzt, ein Kanzler der den Reichen in den Arsch kriecht.

Der Angriff war gezielt und wird nicht der letzte seln!