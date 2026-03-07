Das Gefangenen Info #458 ist erschienen!

Hier ist sie also nun, die erste Ausgabe für 2026. Zu viel wollen wir nicht versprechen, aber wir geben uns natürlich große Mühe Euch in diesem Jahr mit einer ordentlichen Anzahl an Ausgaben zu versorgen. Wie gewohnt haben wir an dieser Stelle das Vergnügen, Euch viel Spaß beim schmökern zu wünschen. Und Euch darauf hinzuweisen, dass wir den restlichen Platz des Vorwortes nutzen um noch ein paar kürzere Infos abzudrucken. In diesem Sinne, Euch Alles Gute…

Eure Redaktion

… Stärkt das Gefangenen Info!

Das Info ist zum Austausch gedacht und lebt auch von ihm. Wir möchten Euch daher herzlich einladen, uns Feedback zu den Informationen für die Gefangenen zu geben: Was fehlt, was ist hilfreich, was sollte geändert werden? Außerdem würden wir uns sehr freuen, von Euch Beiträge, Grußbotschaften und Berichte sowohl zum 1. Mai, als auch zum 18. März zugesendet zu bekommen. Schickt uns Texte, Gedanken oder Erfahrungen – Eure Stimmen sind wichtig.

Übersicht der Ausgabe 1|2026

Schwerpunkt

Proletarische Enteignung

Was sind ein paar Überfälle auf Geldtransporter

Das Geld beherrscht die Menschen

Inland

In Erinnerung an unsere Genossin Brigitte Asdonk

Wir grüßen alle Gefangenen und Illegale

Zum Tode von Rolf Becker

Viele Grüße an die bundesweite Demo in Hamburg am 8.11.2025

Rede auf der Demo „Free Pastine, Free Kongo, Free Sudan und alle unterdrückten Völker“

Solidarität mit den Ulm5-Gefangenen

Unerwartete Wende im Prozess gegen Daniela

Einschränkung der Pressearbeit beim Prozess gegen Daniela

Wir gedenken Devran Fatma

Genossin Hanna im „Budapest-Komplex“ hart verurteilt

Bericht von meiner Zeugenvorladung

Eine neue Welt in unseren Herzen

Bericht von Knastkundgebung für die Proleten hinter Gittern

International

Revolutionäre Gefangene leisten Widerstand in den Gefängnissen der Türkei

Angesichts der präventiven Konterrevolution: Stärken wir unseren Widerstand

Wir wurden von einem Gefängnis in ein anderes verlegt…

Internationale Faktoren des Massakers in den 1980er Jahren im Iran

Es gibt keine Verjährungsfrist für die Verbrechen der israelischen Besatzung

Georges Abdallah unterstützt den Hungerstreik revolutionärer Gefangener in der Türkei

Aufruf zur internationalen Solidarität mit Alfredo Cospito

Brief von Fikret Akar an Michail und Alexander Kononowitsch

Gefangene

Ein Brief aus Moabit

Brief von Daniel Gierth

Brief von Andreas Krebs vom Oktober 2025

Grußbotschaft von Andreas Krebs vom 31.12.2025

