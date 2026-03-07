Das Gefangenen Info #458 ist erschienen!
Liebe Leserinnen und Leser,
Wir hoffen Ihr seid Alle den Umständen entsprechend gut in das neue Jahr gestartet.
Hier ist sie also nun, die erste Ausgabe für 2026. Zu viel wollen wir nicht versprechen, aber wir geben uns natürlich große Mühe Euch in diesem Jahr mit einer ordentlichen Anzahl an Ausgaben zu versorgen. Wie gewohnt haben wir an dieser Stelle das Vergnügen, Euch viel Spaß beim schmökern zu wünschen. Und Euch darauf hinzuweisen, dass wir den restlichen Platz des Vorwortes nutzen um noch ein paar kürzere Infos abzudrucken. In diesem Sinne, Euch Alles Gute…
Eure Redaktion
… Stärkt das Gefangenen Info!
Das Info ist zum Austausch gedacht und lebt auch von ihm. Wir möchten Euch daher herzlich einladen, uns Feedback zu den Informationen für die Gefangenen zu geben: Was fehlt, was ist hilfreich, was sollte geändert werden? Außerdem würden wir uns sehr freuen, von Euch Beiträge, Grußbotschaften und Berichte sowohl zum 1. Mai, als auch zum 18. März zugesendet zu bekommen. Schickt uns Texte, Gedanken oder Erfahrungen – Eure Stimmen sind wichtig.
Übersicht der Ausgabe 1|2026
Schwerpunkt
Proletarische Enteignung
Was sind ein paar Überfälle auf Geldtransporter
Das Geld beherrscht die Menschen
Inland
In Erinnerung an unsere Genossin Brigitte Asdonk
Wir grüßen alle Gefangenen und Illegale
Zum Tode von Rolf Becker
Viele Grüße an die bundesweite Demo in Hamburg am 8.11.2025
Rede auf der Demo „Free Pastine, Free Kongo, Free Sudan und alle unterdrückten Völker“
Solidarität mit den Ulm5-Gefangenen
Unerwartete Wende im Prozess gegen Daniela
Einschränkung der Pressearbeit beim Prozess gegen Daniela
Wir gedenken Devran Fatma
Genossin Hanna im „Budapest-Komplex“ hart verurteilt
Bericht von meiner Zeugenvorladung
Eine neue Welt in unseren Herzen
Bericht von Knastkundgebung für die Proleten hinter Gittern
International
Revolutionäre Gefangene leisten Widerstand in den Gefängnissen der Türkei
Angesichts der präventiven Konterrevolution: Stärken wir unseren Widerstand
Wir wurden von einem Gefängnis in ein anderes verlegt…
Internationale Faktoren des Massakers in den 1980er Jahren im Iran
Es gibt keine Verjährungsfrist für die Verbrechen der israelischen Besatzung
Georges Abdallah unterstützt den Hungerstreik revolutionärer Gefangener in der Türkei
Aufruf zur internationalen Solidarität mit Alfredo Cospito
Brief von Fikret Akar an Michail und Alexander Kononowitsch
Gefangene
Ein Brief aus Moabit
Brief von Daniel Gierth
Brief von Andreas Krebs vom Oktober 2025
Grußbotschaft von Andreas Krebs vom 31.12.2025
Wo ist das GI erhältlich?
Das Gefangenen Info ist zu beziehen über linke Buchläden oder über das Kontaktformular
Ergänzungen
Hier erhältlich: Gefangenen Info Café im März 2026 in Berlin
Wir laden Euch herzlich zum nächsten Gefangenen Info Café ein!
Montag 9. März 2026 von 17-21 Uhr
Info- & Stadtteilladen Lunte
(Weisestr. 53, 12049 Berlin)
Material zum Herstellen von Linolschnitten und zum Drucken von Postkarten ist vorhanden. Adressen von Gefangenen und Schreibmaterialien liegen vor Ort bereit. Das Café heißt euch ab 17 Uhr mit Snacks (süß & salzig), Kaffee, Çay und kalten alkoholfreien Getränken willkommen.
Was ist das Gefangenen Info Café?
Das Café hat ein offenes Format und bietet Raum, um Interessierte und/oder Aktive im Kampf für Gefangenen-Solidarität zusammen zu bringen. Wir laden euch ein Postkarten an Gefangene zu schreiben, sich auszutauschen, zu vernetzen und Ideen zu sammeln, wie wir für die Rechte der Gefangenen einstehen können … oder einfach bei einem Kaffee über Flyern und Zeitschriften zu stöbern.
