[VS] Es Hagel(t) Veilchen für CDU, AfD. Wahlplakate umgestaltet.

Die sexistischen Entgleisungen vom CDUler Manuel Hagel, der in einem Interview von einem Termin mit Schülerinnen schwärmt und Mädchen auf Augen und Haare reduziert, ist nur ein weiteres widerliches Beispiel von dem was wir Frauen ohnehin kennen.

Das Problem ist und bleibt das Patriarchat.

Wir lassen uns nicht auf Äußerlichkeiten reduzieren, wir haben kein Bock auf Heim und Herd, wir haben genug von der patriarchalen Scheiße die uns unterdrückt, bevormundet und ausbeutet, wir bestimmen selber über unseren Körper und unser Leben.

Die rechte Agenda von CDU, AfD beinhaltet genau das und wird uns Frauen und einem großen Teil der Menschen in diesem Land unterm Strich nichts außer Spaltung, Armut und Krieg bringen.

Wir kämpfen für eine solidarische Gesellschaft und solange bis wir alle frei sind.

So wurde aus dem Gesabbel auf den Wahlplakaten von CDU, AfD kurzerhand ein Aufruf:

Am 8. März, am internationalen Frauenkampftag, raus auf die Straße!

Demo, 14 Uhr, Hockenplatz - Schwenningen