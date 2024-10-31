(Athens) Intervention at the offices of “Efimerida ton Syntakton” (EFSYN)

TEXT FOR THE APARTMENT BUILDING ON ARKADIAS STREET

On 31/10/24, my comrade Kyriakos Xymitiris and I were in the apartment at 4-8 Arkadias Street. During the processing of explosive materials, an explosion occurred that took the life of my 36-year-old comrade, caused my own very serious injury, and resulted in damage to the apartment building. Since then, I have been detained in Korydallos women’s prison under horrendous conditions, having to confront the loss of the person closest to me, my own injury, and very serious accusations.

This explosion obviously was not part of any plan, nor did it happen due to carelessness. This tragic development was the consequence of defective material, something that unfortunately could not be foreseen.

The anarchist political space to which we both belong fights for a world of equality, solidarity, and self-organization. For a world where monthly survival does not cause anxiety, where interpersonal relationships are not based on competition, and where a life in dignity is not a matter of luck. And when this anarchist political space chooses to attack those who impose poverty, exclusion, and insecurity with such means, it takes all necessary measures, often putting the acting subjects themselves at risk, in order to ensure the safety of unrelated people.

Beyond protecting people’s physical integrity, our political spectrum targets those who oppress and exploit us. It sets its sights on the powerful of this world. Those who eat with golden spoons while we make do with the absolute necessities, those who live off rents while we beg that there not be yet another increase, those who reap profit while we work twelve-hour a day. Those who spread death through wars, misery through high prices, fear through racism, extermination through long and uninsured labor. Those who impose uncertainty, insecurity, danger even when you simply take the night train to Thessaloniki or try to cross the border for a life with dignity.

We struggle so that all of this does not remain unanswered. To win back the right to live. To put a stop to injustice, exploitation, oppression, cover-ups. Within this struggle we risk much, we are targeted, we receive violence and repression, we endanger our safety, our freedom, and sometimes even our lives. Not because we are indifferent to life, but because we care about the life of our struggle and then we feel responsible for many people. Thus, we consciously set social solidarity as a priority.

My comrade adopted this stance in life, and that is why he decided to struggle with all means. And if he was still here, he would be the first to try to help the residents of the apartment building, not because he would regret the means he chose to struggle with, but because for him, as for all of us, solidarity and mutual aid are a deeply human feeling, a driving force that pushes us to action.

“We are not terrorists, nor criminals. It is precisely because of our love for life, because we rejoice in the human spirit, that we became fighters for freedom against this racist and deadly imperialist system.”

Marianna Manoura

Korydallos Women’s Prison

Statement on the explosion on Arkadias Street

More than a year has passed since the explosion in the apartment of Arkadias Street, an explosion that was destined to change the lives of dozens of people forever. Residents of the apartment building, a few minutes after the explosion, go to the apartment to see what has happened. There they find the very seriously injured comrade Marianna Manoura, and also the dead comrade Kyriakos Xymitiris. A few hours later the building is sealed for inspection by the anti-terrorism unit while dozens of media outlets rush to break the news and spread a climate of terror. Within a few days, the apartment building is declared uninhabitable.

From our side, as the Assembly of Solidarity with imprisoned, fugitives and persecuted fighters, we express our solidarity with the people who lost their homes in the explosion on October 31. Our struggle seeks connection with those parts that are hit by the plunder spread by state and capitalism. In every neighborhood, every home, where people of our class are found, we promote unmediated struggles, we promote taking our lifes into our own hands, until everyone is free, until the demolition of every cell, until we build a world that will include us all. At the same time that high prices continue to rise, working hours increase, people are thrown into the streets by evictions, basic rights such as public health are continuously struck for the interests of the bosses, the state attempts to present our comrades as anti-social elements who try to spoil the polished democracy of the country. This democracy in which one scandal springs up after another, in which hundreds of workers are killed in the labor camps, thousands of migrant women die at the borders, while dozens live on the edge of poverty. All these are the people who are consciously thrown to the margins, exploited, oppressed, murdered.

In the apartment, an attempt was made for the daily struggle against every oppression and authority to become flesh and bone, also through armed struggle. An attempt was made to materialize the dream that a world of solidarity, equality, mutual aid can exist. No matter how much they steal of our lives, no matter how many wars they spread across the globe, no matter how much they terrorize through the media, no matter how overwhelming their superiority in arms may be; the justice of the struggle and the thirst for life will defeat them. This same hope that lived inside the apartment on Arkadias Street is what followed comrades Kyriakos and Marianna in every choice until October 31 and continues to follow comrade Marianna in the daily struggles she gives while imprisoned in the cells of democracy. The thirst for life is what fueled the daily struggles given by the comrades for the improvement of this world, from the struggles to defend the Exarchia neighborhood against gentrification and repression, the struggles for imprisoned comrades who through solidarity manage to surpass the prison bars and connect the common struggles for life inside and outside the prisons, and countless other daily battles and choices which show us that those whom the state calls terrorists are those who live daily among us, who struggle with us against every attempt to degrade our lives and ultimately are those who stand at the side of the oppressed of this world.

In contrast, however, to the state and its ideological mechanisms, the anarchist idea stands against and consciously acts against the logic of collateral damage, which now parades as evidence of guilt regarding means and choices of struggle that the comrades paid for in the harshest way. The offensive actions of anarchists are targeted operations that prioritize the safety of anyone who might pass through the area. Therefore, the explosion inside the apartment and the hardship caused to so many people could never have been the comrades’ objective, no matter how much the state mechanism tries to burden them with the label of “public danger.”

The explosion, which resulted to the death of our comrade, as well as the evacuation from the building of those who lived in the apartments on Arkadias Street, is politically instrumentalized from the first second, while, in a crescendo of hypocrisy, the damage to the apartment building is assigned for repair to TERNA, the well-known company and state partner through direct public contracts, which has entered into cooperation with the murderous state of Israel and is involved in the scandal with the hollow dams in Volos, in the construction of the new type C prisons, in the covering over of the crime scene of Tempi and the plunder of entire areas in the name of “green development.” Many months later the state announces compensation to the tenants, attempting to show a face of care, a care that it did not grant to the victims of the flood in Thessalia, in Mati and other similar areas which are burned by fires, as well to the earthquake's victims in Crete and elsewhere. In this specific case carrying out a communication trick that aimed on the one hand to ''feed'' the climate of terror and on the other to divert the discussion from the killing in Tempi.

The comrade Kyriakos Xymitiris made choices of struggle that contain enormous commitment, consistency, and cost. Armed struggle and urban guerrilla warfare, contains this cost, the risk even to one’s own life. However much you believe that you control all the factors, that you have measured them correctly, there is this unpredictable factor that cannot be calculated. There are dozens of stories of people around the world who lost their lives in such a harsh way.

People devoted to the revolutionary cause die from the very means they chose in order to attack their oppressors. History often proves harsh for those who chose the path of guerrilla warfare. No one made lightly or irresponsibly the choice to put their life and freedom at risk. This choice arose from their experience in life, from social injustice, the imposition of domination and the repression of authority. Of an authority that plunders all our lives without calculating any cost, with profit and omnipotence as its only criteria. All those who lost their lives from a premature explosion of a preparatory action or in the action itself had a common purpose, liberation. The guerrilla fighter is flesh of the flesh of society, a part of it that listens to and experiences its oppressions, that struggles against the omnipotence of states and capital, that fights by all means for the overthrow of the existing system.

On this path sometimes the price we are called to pay is heavy, comrades fall in battle, our comrades are confined in cells.

For this reason we do not forget our comrades who are prosecuted for the Ampelokipoi case and have been in pre-trial detention for more than a year. The road to freedom is always open no matter how difficult it may seem. It is enough to believe in our strength, it is enough to believe that we will succeed. One next to the other.

Assembly of Solidarity with imprisoned, fugitives, and persecuted fighters.

(Athen) Intervention in den Büros von „Efimerida ton Syntakton“ (EFSYN) durch die Versammlung in Solidarität mit inhaftierten, flüchtigen und verfolgten Kämpfern.

Wir intervenieren bei EFSYN, um die folgenden Texte zu verbreiten. Diese Intervention folgt auf unsere Präsenz und die Verteilung dieser Texte im Stadtteil Ampelokipi und in der Arkadias-Straße, um unsere Solidarität mit den Bewohner*innen des Wohnhauses zu zeigen.

Gleichzeitig besuchten wir den Ort, an dem unser Gefährte Kyriakos Xymitiris sein Leben verlor.

TEXT FÜR DAS WOHNHAUS IN DER ARKADIAS-STRASSE

Am 31.10.24 befanden sich mein Gefährte Kyriakos Xymitiris und ich in der Wohnung in der Arkadias-Straße 4-8. Während der Verarbeitung von Sprengstoff kam es zu einer Explosion, die meinem 36-jährigen Genossen das Leben kostete, mich selbst sehr schwer verletzte und zu Schäden an dem Wohnhaus führte. Seitdem bin ich unter entsetzlichen Bedingungen im Frauengefängnis von Korydallos inhaftiert und muss mich mit dem Verlust der mir am nächsten stehenden Person, meinen eigenen Verletzungen und schwerwiegenden Anschuldigungen auseinandersetzen.

Diese Explosion war offensichtlich weder Teil eines Plans noch passierte sie aufgrund von Unachtsamkeit. Diese tragische Entwicklung war die Folge von fehlerhaftem Material, was leider nicht vorhersehbar war.

Der anarchistische politische Kontext dem wir beide angehören, kämpft für eine Welt der Gleichheit, Solidarität und Selbstorganisation. Für eine Welt, in der das monatliche Überleben keine Angst verursacht, in der zwischenmenschliche Beziehungen nicht auf Konkurrenz basieren und in der ein Leben in Würde keine Frage des Glücks ist. Und wenn dieser Kontext beschließt, diejenigen anzugreifen, die Armut, Ausgrenzung und Unsicherheit mit solchen Mitteln erzwingen, ergreift er alle notwendigen Maßnahmen, wobei sich oft die handelnden Subjekte selbst in Gefahr bringen, um die Sicherheit unbeteiligter Personen zu gewährleisten.

Über den Schutz der körperlichen Unversehrtheit der Menschen hinaus richtet sich unser politisches Spektrum gegen diejenigen, die uns unterdrücken und ausbeuten. Es nimmt die Mächtigen dieser Welt ins Visier. Diejenigen, die mit goldenen Löffeln essen, während wir uns mit dem Nötigsten begnügen müssen. Diejenigen, die von unseren Mieten leben, während wir darum betteln, dass es nicht noch einmal zu einer Erhöhung dieser kommt. Diejenigen, die Gewinne einstreichen, während wir zwölf Stunden am Tag arbeiten. Diejenigen, die durch Kriege Tod verbreiten, durch hohe Preise Elend, durch Rassismus Angst, durch lange und ungesicherte Arbeit Ausbeutung. Diejenigen, die Unsicherheit, Ungewissheit und Gefahr verbreiten, selbst wenn man nur mit dem Nachtzug nach Thessaloniki fährt oder versucht, die Grenze zu überqueren, um ein Leben in Würde zu führen.

Wir kämpfen dafür, dass all dies nicht unbeantwortet bleibt. Um das Recht auf Leben zurückzugewinnen. Um Ungerechtigkeit, Ausbeutung, Unterdrückung und Vertuschung ein Ende zu setzen. In diesem Kampf riskieren wir viel; wir werden angegriffen, wir erleben Gewalt und Unterdrückung, wir gefährden unsere Sicherheit, unsere Freiheit und manchmal sogar unser Leben. Nicht weil uns das Leben gleichgültig ist, sondern weil uns das Leben unseres Kampfes am Herzen liegt und wir uns für viele Menschen verantwortlich fühlen. Deshalb setzen wir bewusst soziale Solidarität als unseren Fokus.

Mein Gefährte hat diese Lebenseinstellung übernommen, und deshalb hat er beschlossen, mit allen Mitteln zu kämpfen. Und wenn er noch hier wäre, wäre er der Erste, der versuchen würde, den Bewohner*innen des Wohnhauses zu helfen. Nicht weil er die Mittel, mit denen er zu kämpfen versucht hat, bereuen würde, sondern weil für ihn, wie für uns alle, Solidarität und gegenseitige Hilfe ein zutiefst menschliches Gefühl sind, eine treibende Kraft, die uns zum Handeln antreibt.

„Wir sind weder Terroristen noch Kriminelle. Gerade wegen unserer Liebe zum Leben, weil wir uns am menschlichen Geist erfreuen, sind wir zu Kämpfer*innen für die Freiheit, gegen dieses rassistische und tödliche imperialistische System geworden.“

Marianna Manoura

Frauengefängnis Korydallos

Erklärung zur Explosion in der Arkadias-Straße

Mehr als ein Jahr ist seit der Explosion in der Wohnung in der Arkadias-Straße vergangen - einer Explosion, die das Leben Dutzender Menschen für immer verändern sollte. Wenige Minuten nach der Explosion begeben sich die Bewohner*innen des Wohnhauses zu der Wohnung um zu sehen, was passiert ist. Dort finden sie die schwer verletzte Gefährtin Marianna Manoura und den toten Gefährten Kyriakos Xymitiris. Wenige Stunden später wird das Gebäude für eine Untersuchung durch die Anti-Terror-Einheit abgeriegelt, während Dutzende von Medien herbeieilen, um die Nachricht zu verbreiten und eine Atmosphäre der Angst zu schüren. Innerhalb weniger Tage wird das Haus für unbewohnbar erklärt.

Von unserer Seite, als Versammlung der Solidarität mit inhaftierten, flüchtigen und verfolgten Kämpfer*innen, bekunden wir unsere Solidarität mit den Menschen, die bei der Explosion am 31. Oktober ihr Zuhause verloren haben. Unser Kampf sucht die Verbindung mit Jenen, die von der Plünderung durch Staat und Kapitalismus betroffen sind. In jedem Viertel, in jedem Haus, wo Menschen unserer Klasse leben, unterstützen wir den direkten Kampf, wir unterstützen die Selbstbestimmung über unsere Leben, bis alle frei sind, bis jede Zelle zerstört ist, bis wir eine Welt aufgebaut haben, die uns alle mitdenkt. Während die Preise weiter steigen, die Arbeitszeiten verlängert werden, Menschen durch Zwangsräumungen auf die Straße gesetzt werden und Grundrechte wie das auf öffentliche Gesundheit im Interesse der Bosse kontinuierlich ausgehöhlt werden, versucht der Staat, unsere Genoss*innen als antisoziale Elemente darzustellen, die die polierte Demokratie des Landes zerstören wollen. Diese Demokratie, in der ein Skandal nach dem anderen ans Licht kommt, in der Hunderte von Arbeiter*innen in Arbeitslagern getötet werden, Tausende von migrantischen Frauen an den Grenzen sterben, während Dutzende am Rande der Armut leben. All diese Menschen werden bewusst an den Rand gedrängt, ausgebeutet, unterdrückt, ermordet.

In dieser Wohnung wurde versucht, den täglichen Kampf gegen jede Unterdrückung und Autorität auch durch bewaffneten Kampf mit Leben zu füllen. Es wurde versucht, den Traum zu verwirklichen, dass eine Welt der Solidarität, Gleichheit und gegenseitigen Hilfe existieren kann. Egal, wie viel sie uns von unserem Leben rauben. Egal, wie viele Kriege sie auf der ganzen Welt führen. Egal, wie sehr sie uns durch die Medien terrorisieren. Egal, wie überwältigend ihre Überlegenheit an Waffen auch sein mag; Die Gerechtigkeit des Kampfes und der Wille zu Leben werden sie besiegen. Dieselbe Hoffnung, die in der Wohnung in der Arkadias-Straße lebte, begleitete die Gefährt*innen Kyriakos und Marianna bei jeder Entscheidung bis zum 31. Oktober und begleitet die Gefährtin Marianna weiterhin in ihren täglichen Kämpfen, die sie in den Zellen der Demokratie führt. Der Wille zu Leben ist es, der dem täglichen Kampf der Genoss*innen für eine bessere Welt seine Kraft gibt; vom Kampf zur Verteidigung des Stadtteils Exarchia gegen Gentrifizierung und Unterdrückung über den Kampf für inhaftierte Genoss*innen, denen es durch Solidarität gelingt, die Knastgitter zu überwinden und die gemeinsamen Kämpfe für das Leben innerhalb und außerhalb der Knäste zu verbinden, bis hin zu unzähligen anderen täglichen Kämpfen und Entscheidungen, die uns zeigen, dass diejenigen, die der Staat als Terroristen bezeichnet, diejenigen sind, die leben, die gemeinsam mit uns gegen jeden Versuch kämpfen, unser Leben zu verschlechtern, und letztendlich auf der Seite der Unterdrückten dieser Welt stehen.

Im Gegensatz zum Staat und seinen ideologischen Mechanismen steht die anarchistische Idee jedoch im Widerspruch zur- und handelt bewusst gegen die Logik von Kollateralschäden, welche nun als Beweis für die Schuld hinsichtlich der Entscheidungen und Mittel zu kämpfen dienen sollen, für die die Gefährt*innen auf härteste Weise bezahlen mussten. Die offensiven Aktionen der Anarchist*innen sind gezielte Aktionen, bei denen die Sicherheit aller Personen, die sich möglicherweise in der Umgebung aufhalten, oberste Priorität hat. Daher können die Explosion in der Wohnung und das Leid, das so vielen Menschen zugefügt wurde, niemals das Ziel der Genoss*innen gewesen sein - ganz gleich, wie sehr der Staatsapparat versucht, ihnen den Stempel „Gefahr für die öffentliche Sicherheit” aufzudrücken.

Die Explosion, die zum Tod unseres Gefährten führte, sowie die Evakuierung der Bewohner*innen der Wohnungen in der Arkadias-Straße aus dem Gebäude, wurde von der ersten Sekunde an politisch instrumentalisiert, während in einem Crescendo der Heuchelei die Reparatur der Schäden am Wohnhaus TERNA übertragen wird, dem bekannten Unternehmen und Staatspartner durch direkte öffentliche Aufträge, das eine Zusammenarbeit mit dem mörderischen Staat Israel eingegangen ist und in den Skandal mit den Hohlstaudämmen in Volos, beim Bau der neuen Typ C-Gefängnisse, bei der Überdeckung des Tatorts von Tempi und der Plünderung ganzer Gebiete im Namen der „grünen Entwicklung“ verwickelt ist. Viele Monate später kündigt der Staat den Mieter*innen eine Entschädigung an und versucht damit, sich hilfsbereit zu zeigen – eine Hilfsbereitschaft, die er den Opfern der Überschwemmungen in Thessalien, in Mati und anderen ähnlichen Gebieten, die von Bränden heimgesucht wurden, sowie den Opfern des Erdbebens auf Kreta und anderswo nicht zuteilwerden ließ. In diesem speziellen Fall handelte es sich um Manipulation, die einerseits darauf abzielte, das Klima der Angst zu „füttern”, und andererseits die Diskussion von den Morden in Tempi abzulenken.

Der Gefährte Kyriakos Xymitiris traf Entscheidungen für den Kampf, die enorme Hingabe, Konsequenz und einen hohen Preis erforderten. Der bewaffnete Kampf und der urbane Guerillakrieg sind mit solchen Opfern verbunden. Sogar mit dem Risiko, das eigene Leben zu verlieren. Auch wenn man glaubt, alle Faktoren unter Kontrolle zu haben und sie richtig eingeschätzt zu haben, gibt es immer diesen unvorhersehbaren Faktor, der nicht berechnet werden kann. Es gibt Dutzende von Geschichten von Menschen auf der ganzen Welt, die auf so grausame Weise ihr Leben verloren haben.

Menschen, die sich der revolutionären Sache verschrieben haben, sterben durch jene Mittel, die sie gewählt haben, um ihre Unterdrücker anzugreifen. Die Geschichte erweist sich oft als hart für diejenigen, die den Weg des Guerillakriegs gewählt haben. Niemand hat leichtfertig oder unverantwortlich die Entscheidung getroffen, sein Leben und seine Freiheit zu riskieren. Diese Entscheidungen entstanden aus ihren Lebenserfahrungen, aus sozialer Ungerechtigkeit, der Auferlegung von Herrschaft und der Unterdrückung durch Autoritäten. Von einer Autorität, die unser aller Leben plündert, ohne die Kosten zu berechnen, mit Profit und Allmacht als einzigen Kriterien. Alle, die ihr Leben durch eine vorzeitige Explosion in der Vorbereitung oder in der Aktion selbst verloren haben, hatten ein gemeinsames Ziel: die Befreiung. Der*die Guerillakämpfer*in ist ein Teil der Gesellschaft. Ein Teil von ihr, der ihre Unterdrückung hört und erlebt, der gegen die Allmacht von Staaten und Kapital kämpft, der mit allen Mitteln für den Sturz des Bestehenden kämpft.

Auf diesem Weg ist der Preis, den wir manchmal zahlen müssen, hoch: Gefährt*innen fallen im Kampf, unsere Gefährt*innen werden in Zellen eingesperrt.

Aus diesem Grund vergessen wir unsere Gefährt*innen nicht, die wegen des Ampelokipoi-Falls strafrechtlich verfolgt werden und seit mehr als einem Jahr in Untersuchungshaft sitzen. Der Weg in die Freiheit ist immer da, egal wie schwierig er auch erscheinen mag. Es reicht, an unsere Stärke zu glauben, es reicht, daran zu glauben, dass wir Erfolg haben werden. Einer neben der anderen.

Versammlung in Solidarität mit inhaftierten, flüchtigen und verfolgten