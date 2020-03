Sichere Häfen für Menschen - statt für das Kapital! Kundgebung am Montag gegen Merkel und Mitsotakis

Am Montag, den 9. März 2020, treffen sich die Entscheidungsträger*innen der griechischen und deutschen Politik- und Wirtschaftselite auf dem Deutsch-Griechischen Wirtschaftsforum, darunter die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis. Ebenfalls mit von der Partie der rechtsextreme und antisemitische griechische Entwicklungsminister Adonis Georgiadis, der sich mit Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie, die Bühne teilen wird.

Wir beobachten derzeit an der griechischen Grenze eine beispiellose Eskalation von Gewalt und Hass. Griechisches Militär schießt, bislang sind seit dem 1. März, wo Griechenland und die EU das internationale Asyl- und Menschenrecht aufgehoben haben, zwei Geflüchtete (Muhammad al-Arab und Muhamad Gulzar) am Grenzfluss Evros von der griechischen Grenzschutzpolizei ermordet worden. Mit Wasserwerfern, Blendgranaten, Gummigeschossen und Schusswaffen werden (hilfesuchende) Menschen von der Grenze ferngehalten. Versuchen Menschen auf dem Seeweg nach Europa zu fliehen, droht ihnen Griechenland mit dutzenden Kriegsschiffen, unterstützt von Frontex-Truppen der EU-Kommissionschefin von der Leyen. Schaffen Menschen es bis auf die Inseln, werden diese von Faschist*innen angegriffen.

Doch worüber sprechen die Mächtigen der EU?

Einflussreiche Vertreter*innen von Wirtschaft und Politik diskutieren unter dem Deckmantel "zukunftsfähiger Entwicklung" über Profitmaximierung im grünen Kapitalismus. Menschenrechte spielen keine Rolle mehr. Das Zeichen ist gesetzt: Deutschland und die EU schützendie griechische Grenze mit allen Mitteln. Wo in Griechenland geschossen wird, bezahlt Deutschland und die ganze EU. An der Grenze werden Kinder mit Tränengas angegriffen und Deutschland bedankt sich dafür mit Geld und Ausrüstung.

Doch wir schauen hin! Wenn Menschenrechtsverletzungen in Europa zum Alltag werden, können wir nur auf uns selbst vertrauen. Es gibt über 140 sicheren Häfen und viele Kommunen in Deutschland, die bereit sind, Geflüchtete aufzunehmen. Dies wird von Deutschland einfach blockiert. Gegen Ohnmacht hilft nur eines: entschlossen handeln! Lasst uns am Montag gemeinsam und ungehorsam diese Oligarchenveranstaltung stören und es ihnen klar machen: Mörderische Abschottung nehmen wir nicht hin!

Wenn ihre Politik die Menschen in griechischen Lagern verrecken lässt, werden wir uns dieser Politik mit aller Kraft widersetzen. Wir fordern: Grenzen auf, Leben retten!

Dies ist ein Aufruf an Alle! Kommt mit uns auf die Straße! Sichere Häfen für Menschen - nicht für das Kapital!

//ENG:

On Monday, the two decision-makers, German Chancellor Angela Merkel and Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, will meet at the Economic Forum in Berlin. We are currently witnessing an unprecedented escalation of violence and hatred on the Greek border. Greek military opened fire against civilians. Water cannons, stun grenades, rubber bullets and firearms are used to keep people seeking help away from the border. If people try to flee to Europe by sea, Greece threatens them with dozens of warships, supported by Frontex troops of the EU Commission Head Ursula von der Leyen. If people make it to the islands, they will be attacked by fascists.

Meanwhile, what are the power holders of the EU talking about?

Under the guise of "sustainable development", influential economic and political representatives discuss profit maximization in the green capitalism. Human rights do not matter any more to them. Germany and the EU send a clear signal - they will protect the Greek border with all means necessary. People are shot at the border - and Germany and the whole EU pay for it. On Lesbos children are attacked with tear gas and Germany encourages this with money and equipment.

But we refuse to look away! When human rights violations become part of everyday life in Europe, we can only rely on ourselves. There are more than 140 Safe Harbours and many communities in Germany that are ready to take in refugees. This is blatantly blocked by the German Government. There is only one thing that can help against the feeling of powerlessness: decisive action! Let us disrupt this oligarchic event on Monday - united and disobedient - and make it clear to them: We will not tolerate murderous isolation of Europe!

If people in Greek camps die as a result of their policies, we are determined to oppose those policies with all our strength. We demand: open the borders, save lives!

We call on everyone: take it to the streets with us on Monday! Safe Harbours for people - not for capital!

//:GR

Ασφαλή λιμάνια για ανθρώπους - αντί για το κεφάλαιο

Τη Δευτέρα συναντιούνται στο φόρουμ οικονομίας οι υπεύθυνες*οι λήψης αποφάσεων, η γερμανή καγκελάριος Αγκέλα Μέρκελ και ο έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον τελευταίο καιρό γινόμαστε μάρτυρες μιας άνευ προηγουμένου κλιμάκωσης βίας και μίσους. Ο ελληνικός στρατός και οι δυνάμεις ασφαλείας πυροβολούν. Με κανόνια νερού, χειροβομβίδες κρότου και λάμψης, σφαίρες από καουτσούκ και πραγματικά όπλα κρατούνται άνθρωποι (που ψάχνουν βοήθεια) μακρυά από τα σύνορα. Τους ανθρώπους που προσπαθούν να έρθουν στην Ευρώπη από την θάλασσα, η Ελλάδα τους απειλεί με δεκάδες πολεμικά πλοία, με την υποστήριξη της Frontex της ευρωπαϊκής επιτρόπου φον ντερ Λέγεν. Οι άνθρωποι που τα καταφέρνουν να φτάσουν στα νησιά υφίστανται επίθεση από φασίστες*ριες.

Αλλά τι συζητούν οι ισχυροί της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Σημαντικοί εκπρόσωποι της οικονομίας και της πολιτικής σκηνής συζητούν - κάτω από το μανδύα της ¨ανάπτυξης με βλέμμα στο μέλλον¨ - σχετικά με την μεγιστοποίηση του κέρδους στον ¨πράσινο¨ καπιταλισμό. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν παίζουν πλέον κανέναν ρόλο. Ο τόνος έχει τεθεί: Η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύουν τα ελληνικά σύνορα με όλα τα μέσα. Εκεί που πέφτουν πυροβολισμοί στην Ελλάδα, πληρώνει η Γερμανία και η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα σύνορα, παιδιά υφίστανται επίθεση με δακρυγόνα και η Γερμανία δείχνει την εκτίμησή της με χρήματα και εξοπλισμό.

Αλλά εμείς στρέφουμε το βλέμμα μας εκεί! Όταν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη γίνονται καθημερινότητα, τότε μπορούμε να βασιστούμε μόνο στους εαυτούς μας. Υπάρχουν πάνω από 140 ασφαλή λιμάνια και πολλές κοινότητες στη Γερμανία που έχουν δηλώσει την ετοιμότητά τους να αποδεκτούν πρόσφυγες. Αυτή η δυνατότητα μπλοκάρεται αυτήν τη στιγμή από τη Γερμανία. Ενάντια σε αυτήν την αδυναμία υπάρχει μόνο μια λύση: Η αποφασιστική δράση! Ας ενοχλήσουμε ολοι μαζί με ανυπακοή αυτή τη Δευτέρα αυτήν τη διοργάνωση ολιγαρχών και ας τους δείξουμε: Δεν θα αποδεχτούμε αυτόν τον δολοφονικό αποκλεισμό και το κλείσιμο των συνόρων!

Όταν η πολιτικές τους αφήνουν τους ανθρώπους να καταρρέουν στα ελληνικά κέντρα, θα αντιταχτούμε σε αυτές τις πολιτικές με όλη μας τη δύναμη. Απαιτούμε: Ανοίξτε τα σύνορα, σώστε ζωές!

Αυτό είναι ένα κάλεσμα σε όλους και όλες: Έλατε μαζί μας στους δρόμους! Ασφαλή λιμάνια για ανθρώπους - όχι για το κεφάλαιο

//:FR

Le refuge pour les humains- pas pour le capital!

Lundi, le 9 mars 2020, les puissant.e.s de l'élite politique et économique grecque et allemande se réuniront au Forum économique germano-grec (https://www.facebook.com/events/2568108146601030/) à Berlin, entre eux la chancelière allemande Angela Merkel et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Le ministre grec du développement, d'extrême droite et antisémite, Adonis Georgiadis, sera également présent. Il partagera la scène avec Peter Altmaier, ministre fédéral de l'économie et de l'énergie de l’Allemagne.

Nous observons actuellement une escalade de la violence et de la haine à la frontière grecque sans précédent. L'armée grecque tire. Depuis le 1er mars, la date à laquelle la Grèce et l'UE ont suspendu les droits de l'homme et le droit de l’asile, deux réfugiés (Muhammad al-Arab et Muhamad Gulzar) ont été assassinés par la police des frontières grecque à la rivière frontalière Evros. Des canons à eau, des grenades paralysantes, des balles en caoutchouc et des armes à feu sont utilisés pour éloigner des humains de la frontière. Si les gens tentent de fuir vers l'Europe par la mer, la Grèce les menace avec des dizaines de navires de guerre, soutenus par les troupes de Frontex envoyé par la chef de la Commission européenne von der Leyen. Si les gens parviennent à atteindre les îles, ils seront attaqués par les fascistes.

Mais de quoi parlent les puissants de l'UE ?

Sous le couvert du "développement durable", des représentants influents de l'économie et de la politique discutent sur la maximisation des profits dans le capitalisme vert. Les droits de l'homme ne jouent plus aucun rôle. Le signal est donné : L'Allemagne et l'UE protègent la frontière grecque par tous les moyens. Là où on tire en Grèce, c’est l’Allemagne et l’ensemble de l'Union européenne qui paye. À la frontière, les enfants sont attaqués au gaz lacrymogène et l'Allemagne le remercie avec de l'argent et du matériel.

Mais nous les observons! Quand les violations des droits de l'homme deviennent partie de la vie quotidienne en Europe, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. En Allemagne, il y a plus de 140 ports sécures et de nombreuses municipalités qui sont disposées à accueillir des réfugiés. Mais ce processus est simplement bloqué par le gouvernement allemand. Il n’y a qu’une seule option contre l’impuissance: une action déterminé! Troublons ensemble et de manière désobéissante cet événement oligarchique de lundi et faisons clair: Nous ne tolérerons pas un régime de frontières meurtrier !

Si leur politique laisse mourir les habitants des camps grecs, nous nous opposerons à cette politique de toutes nos forces. Nous revendiquons : Ouvrez les frontières et sauvez des humains!

Ceci est un appel à tou.te.s ! Venez avec nous dans les rues ! Le refuge pour les humains- pas pour le capital!

//:ESP

Puertos seguros para las personas - No para el capitalismo.

Este Lunes se encontraran las personas con el poder de decidir, la canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis, en el foro económico en Berlín. Estamos observando una escalada singular de violencia y odio en la frontera griega. Los militares disparan a las personas que están buscando ayuda, estos militares están atacando en las zonas fronterizas con cañones de agua, proyectiles de goma y armas. Las personas que intentan escapar por el mar se encuentran con la armada griega, las cuales los está amenazando con barcos de guerra, con la asistencia de las tropas de Frontera enviadas por la jefa de la comisión europea Von der Leyen. Si las personas llegan a las islas, están siendo atacadas por facista.

¿Pero de qué se ocupan los poderosos de la unión europea? De los Agentes influyentes de la economía y la política discutiendo bajo el pretexto de “desarrollo sostenible” sobre maximización de beneficio en el capitalismo verde. Los derechos humanos ya no importan. Todo está al revez: Alemania y la UE están protegiendo las fronteras griegas con todo su fuerza en contra de estas personas. Los disparos que se hacen en la frontera son pagados por Alemania y todo la UE. En Lesbos estan atacando a niños con gas lacrimógeno y Alemania les da las gracias con dinero y equipamiento.

Sin embargo, estamos observando que las violaciones a los derechos humanos es la rutina diaria en Europa, solamente podemos confiar en nosotros mismos. Hay más de 140 puertos seguros en Alemania, que están listos para recibir refugiados, los cuales estan bloqueados por el gobierno Alemán. Contra esta adversidad solamente una cosa podemos hacer: actuar inmediatamente! Vámonos a alzar nuestra voz de protesta en este evento donde todos los oligarcas se juntan y no vamos a aceptar este atropello a la vida y aislamiento mortal!

Que la política deje de masacrar a la gente en los campos griegos, le solicitamos esto con toda nuestra fuerza. Reclamamos: fronteras abiertas, para salvar vidas!

¡Esto es una llamado para todo la gente! ¡Vámonos a las calles! Puertos seguros para personas - no para el capitalismo!