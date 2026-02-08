Demo-Ticker Berlin: Irrungen und Wirrungen

Seit einiger Zeit positioniert sich der Demo-Ticker einseitig und extrem bezüglich des Nahost-Konfliktes. Antisemitische, Hamas-Terror verherrlichende Events werden positiv begleitet.

Positiv berichtet wird etwa über die 1312-Demo letztes Jahr. Wir erinnern uns: Das war die Demo in Friedrichshain, bei der der Aufruf sich vor allem um Nahost drehte, das Wort Israel ausschließlich in Anführungsstrichen geschrieben, mit den schönen Parolen „All Colonists are Targets“ und „Glory to the Resistance“ mobilisiert und auf Mobi-Bannern im Vorfeld zu einer neuen Intifada aufgerufen wurde. Wird Israel als rein koloniales Siedlerprojekt dargestellt, bedeutet die positive Bezugnahme auf die Hamas und der Satz „All Colonialists are Targets“ einen direkten Aufruf zu Aktionen bis hin zum Mord gegen die komplette israelische jüdische Bevölkerung, egal ob zivil oder militärisch, Kleinkind oder Greisin.

Für diese Demo benutzte der Demoticker auch den tollen Hashtag #AZAB, der, analog zum umstrittenen und eh doofen Hashtag ACAB, „All Zionists are Bastards“ bedeutet.

Ebenfalls äußerst angetan berichtete der Demoticker von den Protesten am 7. Oktober am Alexanderplatz, die sich ebenfalls unmissverständlich mit der Hamas und Co solidarisierten und u.a. mit einem tollen Sharepic der „Alliance of internationalist feminists“ mit Vermummten und einem Gleitschirm in Hintergrund (wie er von Hamas und Co am 7.10.23 bei den Angriffen u.a. auf das Nova Festival benutzt wurde) mobilisierte.

Wer sich so positioniert, dem geraten natürlich schnell alle politischen Maßstäbe und Einordnungen durcheinander, und es entsteht nur noch wirres Gefasel. Das passiert dem Demo-Ticker etwa beim Umgang mit den rechten Streamern, die in letzter Zeit bei den meisten größeren Aktionen von links (oder was mal links war) präsent sind. Diese Streamer sind ultra nervig und natürlich auch gefährlich, keine Frage. Interessant ist nicht, dass diese beim Demo-Ticker erwähnt werden, sondern wie darauf Bezug genommen wird.

Es handelt sich hierbei um rechtsextreme Aktivisten. Beim Demo-Ticker, im vorhandenen äußerst kruden Weltbild, werden diese jedoch abwechselnd als „antideutsch“ oder „zionistisch“ gelabelt, und das ist wirklich saudummer Blödsinn. Ein antisemitisches Weltbild darf bei überzeugten Rechtsextremisten vorausgesetzt werden, es gibt wohl wenig was ihnen weniger am Herzen liegt als „Zionismus“ (was eh ein breites Feld ist). Auch das diese Rechtsextremen „antideutsch“ seien, ist natürlich Bullshit. „Deutschland“, oder das was sie darunter verstehen wollen, steht im Zentrum ihrer Propaganda.

Beim Demo Ticker ist die eh schon krude Logik vieler sogenannter „propalästinensischen“ Gruppen noch weiter verrutscht. Mode ist es hier geworden, jeder Kritik an Antisemitismus damit zu begegnen, die Kritiker*innen seien entweder „Antideutsche“ oder „Zionist*innen“ und als solche eh keine Linken. Der Demo Ticker geht hier noch einen Schritt weiter: Die Begriffe „Antideutsche“ und „Zionist*in“ sollen jetzt auch als sinnvolle Bezeichnung für erklärte Nazis dienen. Was für ein Quatsch.

Hierzu passt natürlich gut, dass der Demo Ticker in der Berichterstattung zur Free Maja Demo gestern (die Demo von Kreuzberg nach Friedrichshain, nicht die sehr nette Kundgebung am Rio Reiser Platz) am Ende noch glücklich berichten konnte, es sei auf dieser Demo ja auch „zur Intifada“ aufgerufen worden – keine Ahnung ob das so stimmt, wir waren nicht da.

Wir können allen Gruppen, die für eine befreite Gesellschaft jenseits von Kapitalismus, Rassismus, Antisemitismus, Kolonialismus und Imperialismus und allen anderen doofen Unterdrückungsmechanismen kämpfen, nur an Herz legen: Hände weg von jeder Zusammenarbeit mit dem Demo-Ticker Berlin.