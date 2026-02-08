Demo-Ticker Berlin: Irrungen und Wirrungen
Seit einiger Zeit beobachten wir den Demo-Ticker Berlin nur noch gelegentlich, vermeiden aber jeden Kontakt. Leider ist der Demo-Ticker Berlin keine Struktur mehr, mit der eine Zusammenarbeit in welcher Form auch immer empfohlen werden kann.
Seit einiger Zeit positioniert sich der Demo-Ticker einseitig und extrem bezüglich des Nahost-Konfliktes. Antisemitische, Hamas-Terror verherrlichende Events werden positiv begleitet.
Positiv berichtet wird etwa über die 1312-Demo letztes Jahr. Wir erinnern uns: Das war die Demo in Friedrichshain, bei der der Aufruf sich vor allem um Nahost drehte, das Wort Israel ausschließlich in Anführungsstrichen geschrieben, mit den schönen Parolen „All Colonists are Targets“ und „Glory to the Resistance“ mobilisiert und auf Mobi-Bannern im Vorfeld zu einer neuen Intifada aufgerufen wurde. Wird Israel als rein koloniales Siedlerprojekt dargestellt, bedeutet die positive Bezugnahme auf die Hamas und der Satz „All Colonialists are Targets“ einen direkten Aufruf zu Aktionen bis hin zum Mord gegen die komplette israelische jüdische Bevölkerung, egal ob zivil oder militärisch, Kleinkind oder Greisin.
Für diese Demo benutzte der Demoticker auch den tollen Hashtag #AZAB, der, analog zum umstrittenen und eh doofen Hashtag ACAB, „All Zionists are Bastards“ bedeutet.
Ebenfalls äußerst angetan berichtete der Demoticker von den Protesten am 7. Oktober am Alexanderplatz, die sich ebenfalls unmissverständlich mit der Hamas und Co solidarisierten und u.a. mit einem tollen Sharepic der „Alliance of internationalist feminists“ mit Vermummten und einem Gleitschirm in Hintergrund (wie er von Hamas und Co am 7.10.23 bei den Angriffen u.a. auf das Nova Festival benutzt wurde) mobilisierte.
Wer sich so positioniert, dem geraten natürlich schnell alle politischen Maßstäbe und Einordnungen durcheinander, und es entsteht nur noch wirres Gefasel. Das passiert dem Demo-Ticker etwa beim Umgang mit den rechten Streamern, die in letzter Zeit bei den meisten größeren Aktionen von links (oder was mal links war) präsent sind. Diese Streamer sind ultra nervig und natürlich auch gefährlich, keine Frage. Interessant ist nicht, dass diese beim Demo-Ticker erwähnt werden, sondern wie darauf Bezug genommen wird.
Es handelt sich hierbei um rechtsextreme Aktivisten. Beim Demo-Ticker, im vorhandenen äußerst kruden Weltbild, werden diese jedoch abwechselnd als „antideutsch“ oder „zionistisch“ gelabelt, und das ist wirklich saudummer Blödsinn. Ein antisemitisches Weltbild darf bei überzeugten Rechtsextremisten vorausgesetzt werden, es gibt wohl wenig was ihnen weniger am Herzen liegt als „Zionismus“ (was eh ein breites Feld ist). Auch das diese Rechtsextremen „antideutsch“ seien, ist natürlich Bullshit. „Deutschland“, oder das was sie darunter verstehen wollen, steht im Zentrum ihrer Propaganda.
Beim Demo Ticker ist die eh schon krude Logik vieler sogenannter „propalästinensischen“ Gruppen noch weiter verrutscht. Mode ist es hier geworden, jeder Kritik an Antisemitismus damit zu begegnen, die Kritiker*innen seien entweder „Antideutsche“ oder „Zionist*innen“ und als solche eh keine Linken. Der Demo Ticker geht hier noch einen Schritt weiter: Die Begriffe „Antideutsche“ und „Zionist*in“ sollen jetzt auch als sinnvolle Bezeichnung für erklärte Nazis dienen. Was für ein Quatsch.
Hierzu passt natürlich gut, dass der Demo Ticker in der Berichterstattung zur Free Maja Demo gestern (die Demo von Kreuzberg nach Friedrichshain, nicht die sehr nette Kundgebung am Rio Reiser Platz) am Ende noch glücklich berichten konnte, es sei auf dieser Demo ja auch „zur Intifada“ aufgerufen worden – keine Ahnung ob das so stimmt, wir waren nicht da.
Wir können allen Gruppen, die für eine befreite Gesellschaft jenseits von Kapitalismus, Rassismus, Antisemitismus, Kolonialismus und Imperialismus und allen anderen doofen Unterdrückungsmechanismen kämpfen, nur an Herz legen: Hände weg von jeder Zusammenarbeit mit dem Demo-Ticker Berlin.
Ergänzungen
Unsolidarisch, spalterisch und damit konterrevolutionär
Über andere zu reden und zu lästern, anstatt MIT ihnen zu reden, ist unsolidarisch und Kennzeichen autoritärer Grundhaltungen.
Die vielen Szene-Taliban, die sich entlang der von den Herrschenden aufgeworfenen Polarisationslinien aufgestellt haben, sind direkt für die totale Marginalisierung linksradikaler Politik verantwortlich und damit indirekt verantwortlich für das Erstarken autoritärer und rechtsextremer Kräfte. Das ist konterrevolutionär.
Wenn ihr so wie viele andere "Links-"Autoritäre denkt, so ließe sich die Welt verbessern und ein gutes Leben für alle erreichen, so seid ihr auf einem fürchterlichen Irrweg in den Abgrund, denn wenn auch von vorgeblich "linker" Seite mit autoritären Lösungen Politik gemacht wird, dann mutiert ihr zu dem, was wir ursprünglich mal verhindern und überwinden wollten, oder die/viele Leute wählen bei so viel autoritärem Denken dann lieber gleich das Original.
„All Colonialists are Targets“ = geistiger dünnschiss
„All Colonialists are Targets“
ein satz der wenn so forumliert - ob gewollt oder ungewollt - massenmord an der israelischen zivil (!) bevölkerung
legitimiert.
beitrag:
"
Noch schlimmer ist, dass einige der von uns zitierten Personen unter dem Deckmantel des Antizionismus in reinster sowjetischer (oder slawischer) Tradition in Antisemitismus baden. Man könnte fast dazu kommen, bestimmte linke Äußerungen mit dieudonistischen Ausbrüchen zu verwechseln, vor allem, wenn einige, die damit die lange Tradition des linken Antisemitismus fortsetzen, diejenigen als „Zionisten“ beschuldigen, die die verwirrende oder antisemitische Rhetorik ihrer linken Idole kritisieren, die das alte Klischee von den „neuen Nazi-Juden“ oder der zionistischen Lobby, die die Welt kontrolliert, wiederholen.
(...)
"Mit diesen wenigen Bemerkungen wollen wir daran erinnern, dass die Strategie, die darin besteht, Individuen mit Staaten oder Organisationen, die sie unterdrücken, zu verschmelzen, ein völliger faktischer und konzeptioneller Betrug ist, dem die Realität schon immer widersprochen hat und der gleichbedeutend damit ist, eben diesen Staaten die Absolution zu erteilen, die sich die Hände reiben, wenn sie sehen, dass ihre Reden so sauber übertragen werden.
Während es zweifellos schwierig sein muss, an etwas anderes als das Überleben zu denken, wenn man unter Bomben liegt, wie es die Menschen im Gazastreifen derzeit tun, ist es in Israel, wo die politische Macht intensive Propaganda für den Krieg und die Union Sacrée (Heilige Vereinigung) betreibt, sicher immer schwieriger, den nationalistischen Sirenen zu widerstehen, wir wissen, dass es dort immer ein Potenzial für Revolten gibt, auf beiden Seiten der Grenze. Es ist notwendig, dass Revolutionäre hier und überall in Solidarität bekräftigen, dass die Verteidigung einer Nationalflagge noch nie jemanden auf dieser Welt emanzipiert hat und dass der Kampf nicht zwischen Nationen, zwischen Religionen, zwischen „Völkern“ verläuft, sondern gegen diejenigen geführt wird, die uns ausbeuten und unterdrücken, ob sie nun Soldaten, Religiöse, Demokraten oder Kapitalisten sind! "
https://kontrapolis.info/15833/
Danke für den Tipp für eine gute Info Quelle
Zum 3. mal wird eine kritische und sachliche Antwort zensiert.
Allein das Löschen lassen von Kommentaren zeigt, was von dem sinnfreien Text und der Courage der Autoren zu halten ist. Kann meinen Text gerne wiederholen, nicht nur einmal, scheine damit einen empfindlichen Nerv getroffen zu haben.
Lese Indy nur noch äußerst selten, da sich hier leider übermäßig Posts von Nazis, Posts mit Pornographie, oder sich hier zunehmend Zionisten und Antideutschen tummeln. Was bei den ersten beiden Punkten auf einer offenen Plattform schwer zu vermeiden aber lästig ist.
Der Text der Autoren hat weder Inhalte, lediglich inhalts- und zusammenhangsloses Bla, Bla, was eher einem subjektiven dissen gleich kommt.
Dieses mal hat es sich wenigstens mal gelohnt Indy zu lesen, zwar haben die Autoren wohl ganz bewusst beabsichtigt keine konkreten Hinweise zu der Gruppe gegeben, lässt sich aber leicht über Suchmaschinen finden.
Instagram: https://www.instagram.com/demo.ticker.berlin/
Telegram D: https://t.me/BerlinDemos
Telegram Eng: https://t.me/BerlinDemosEnglish
Todon: https://todon.eu/@Demo_Ticker_Berlin
X und BSKY gibt es wohl auch noch, steht auch vielen Gründen nicht auf meiner persönlichen Beliebtheitsskala, kann man aber auch leicht finden.
Auf den Kanälen findet man schnell und einfach über verschiedene Apps alles was so in Berlin an linken Demos und Veranstaltungen los ist, wenn auch sicherlich nicht vollständig. Scheint bei den Menschen aus dem Grund auch sehr beliebt zu sein, was man an den Follower Zahlen deutlich ablesen kann.
Soweit ich das verstanden habe, sind die Aufriufe auch keine eigenen, sondern 1:1 mit Quellenangabe, warum diskutieren die Autoren ihre Probleme nicht mit den Veranstaltenden sondern einer Sharingplattform aus? Ja richtig, diskutieren will man nicht, man disst und lässt kritik einfach löschen. was auch nicht zum regelmäßigen lesen auf Indy einlädt.
Der Tipp der Autoren war jedenfalls für mich super, wenn auch nicht in ihrem Sinne, ich bin reingefolgt, vor allem auch weil es keine Gruppe ist, die sich einer Staatsräson willen- und kritiklos unterordnet und mit dem Staat kollaboriert.
Macht euch selber ein Bild, die Links sind der Transparenz halber im Text, was vermutlich der Grund für das panikartige Löschen meines Beitrags durch die Autoren ist.