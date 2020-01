Auxburger Jahresrückblick 2019

Natürlich gibt es auch in Auxburg Probleme und Auseinandersetzungen innerhalb verschiedener Strukturen, sowie Repression von außen.

Wir möchten hier all diejenigen bestärken, die sich nicht ausbremsen und lähmen lassen! Die den Mut und die Kraft nicht verlieren, unseren Kampf weiter zu führen! Die sich vernetzen und solidarisieren, um gemeinsam und gestärkt auf die Straße zu gehen! Und die Menschen die sich täglich in die Schusslinie unserer Feinde begeben, um für unsere Träume und Ziele zu kämpfen.

Lasst uns 2020 weiter kämpfen, unsere Kämpfe verbinden und noch eine Schippe drauf legen!

An all die Menschen, die uns gerne mal in Auxburg besuchen und sich vernetzen möchten:

Auf dem Blog von den Aux-Punker*innen gibt es mittlerweile endlich einen Überblick über links-grünversiften Veranstaltungen, Gruppen und Vereine, sowie coolen Schuppen.

LINK:

-

Januar

-

11.01. Gründung von "Fridays for Future Augsburg"

https://www.fff-augsburg.de/

17.01. Anschlag auf einen Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn an der Haltestelle Augsburg-Messe, als Reaktion auf die Räumung der Black Triangle in Leipzig.

https://de.indymedia.org/node/28324

18.01. Erste FFF-Demo in Augsburg. Es beteiligten sich über 2.000 Menschen am ersten Klimastreik in Augsburg. Bei den darauf folgenden Demonstrationen beliefen sich die Teilnehmer*innenzahlen auf 300 - 1.000 Menschen. Auch mehrere Antikapitalist*innen und Antifaschist*innen beteiligten sich an den Protesten. Immer wieder gab es verschiedene Aktionen, wie ein Dach-Transpi oder Bannerdrops aus Schulgebäuden.

28.01. Bannerdrop "Solidarität mit Rojava" - In Solidarität mit Rojava gab es am 28. Januar ein Bannerdrop an der Messe Brücke, über dem Zubringer zur B17.

-

Februar

-

03.02. Sponti und Kundgebung gegen AfD Neujahrsempfang. Ca. 30-40 Antifaschist*innen starteten mit einer Spontan-Demonstration am Königsplatz und liefen durch die Annastraße zum Rathausplatz. Dort gab es eine Kundgebung mit ca. 150 Menschen, gegen den Neujahrsempfang der AfD im Rathaus. Als der Demozug versuchte vor den Eingang des Rathauses zu kommen, kam es zu einem kurzen Gerangel mit der Polizei.

https://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/Demo-gegen-AfD-Redner-im-R...

10.02. Anti-Kapitalitische Demo (Demo Mondial), die fortan an (fast) jedem 10. des Monats am Königsplatz stattfindet.

27.02. Solidarische Grüße aus Auxburg! - Solidaritätsbekundung mit bedrohten Hausprojekten und linken Freiräumen. Eine Gruppe "Autonomer Fotomodels" solidarisierte sich mit bedrohten Projekten und rief zur Unterstützung auf.

https://de.indymedia.org/node/29413

-

März

-

01.03. NotMyEhrenbürger - Am Freitag den 01.03. wurde Horst Seehofer zum Ehrenbürger der Stadt Augsburg ernannt. Das Bündnis Junger Antirassist*innen (Buja) rief zum Gegenprotest auf.

01.03. Neuer Auxpunks Blog geht online - Auxpunks ist ein Onlinekalender für linke Kultur & Politik in Augsburg und Umgebung.

"Liebe Aux-Punks da draußen,

Aux-Punks startete vor einigen Jahren als eine Idee eines aktuellen Veranstaltungskalenders für Politik und Musik in Augsburg und Umgebung. Der dazugehörige Blog verwaiste jedoch relativ schnell, die Redaktion war mit der Pflege ehrlich gesagt überfordert. Dank einer Vergrößerung der Redaktion mit gleichzeitigem Zugewinn von Skills ist es uns nun möglich das umzusetzen was ursprünglich geplant war: Einen umfangreichen Kalender abseits von Facebook, der politisch relevante Veranstaltungen und Konzerte in Augsburg und Umgebung bündelt."

http://Auxpunks.uber.space

07.03. Plakat- und Sprühaktion zum Frauen*streik - In der Nacht vom 07.03. auf den 08.03. schlichen sich 10 Feminist*innen mit Sprühfarbe und Plakaten durch Augsburg. Dabei wurden unzählige Plakate verkleistert und mit Sprühschablonen Parolen für den anstehenden Frauen*streik in der Innenstadt verbreitet.

08.03. Frauen*streik! - Ca. 500 Menschen beteiligten sich am Frauen*streik in Augsburg, unter dem Motto "Wenn wir streiken steht die Welt still". In Vorbereitung auf den 08.03. gab es mehrere Workshops, Vorträge und Bannermal Aktionen.

https://frauenstreikaux.blackblogs.org/presse/

-

April

-

08.04. - 13.04 "Augsburger Woche gegen Rassismus" - Während der "Augsburger Woche gegen Rassismus" gab es fünf unterschiedliche Veranstaltungen. Unteranderem einen "Postkolonialen Stadtrundgang", ein Vortrag eines Seenotretters und einen Poetry Slam.

-

Mai

-

08.05. Am 8. Mai jährte sich zum 74. Mal der Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland und seine Verbündeten. Das "Bündnis junger Antirassist*innen Auxburg" rief aus diesem Anlass zur Demo auf. Dem Aufruf folgten ca. 30 Personen.

https://www.facebook.com/pages/category/Political-Organization/B%C3%BCnd...

25.05. Für Samstag den 25.05. rief das " Bündnis junger Antirassist*innen Auxburg" zur Kundgebung auf. Unter dem Motto "Festung Europa einreißen! Für ein grenzenlos solidarisches Europa".

https://www.facebook.com/pages/category/Political-Organization/B%C3%BCnd...

30.05. - 01.06. Attac Aktionsakademie 2019 - Im Rahmen der Aktionsakademie in Augsburg gab es zahlreiche Workshops und Aktionstrainings. So gab es zum Beispiel Workshops zu Aktionsklettern, Adbusting, verschlüsselt mailen und mehrere Aktionstrainings von "Ende Gelände". Zum Abschluss der Aktionsakademie gab es eine Demo unter dem Motto "Bezahlbarer Wohnraum für alle!" in der Innenstadt.

-

Juni

-

01.06. Copa Augusta Antiracista - 2019 war das 11. Jahr des antirassistischen Fußballtuniers. Neben dem Tunier gab es veganes Essen, Getränke und Infostände verschiedener Gruppen.

https://www.facebook.com/Augusta-Unida-1034875003328829/

29.06. Soli-Party für das "Bündnis Junger Antirassist*innen".

-

Juli

-

05.07. - 07.07. Meins? Die Eigentumskonferenz - 2. Festival der Solidarität - An der "Eigentumskonferenz" 2019 nahmen über 20 verschiedene Gruppen und Initiativen teil und boten knapp 35 Programmpunkte an 3 Tagen.

"Wem gehört was und warum eigentlich? Ist das Denken und Handeln in Kategorien des Eigentums an sich verkehrt und verfänglich? Führt es uns womöglich dazu, in einer Art und Weise über uns, unsere Mitmenschen und unsere Umwelt nachzudenken, die verheerende Konsequenzen hat? Müssten wir infolgedessen vielleicht nicht nur darüber nachdenken, wie Eigentum anders zu verteilen, sondern wie es grundsätzlich zu überwinden wäre? Was heißt das in der Praxis und wann können wir damit loslegen?"

https://augsburg.solidarity-city.eu/startseite/meins-die-eigentumskonfer...

06.07. Demo für Bezahlbaren Wohnraum - Ca. 70-80 Menschen beteiligten sich an der Demo durch die Augsburger Innenstadt. Zur Demo aufgerufen hatte die "Augsburger Allianz gegen Immobilienspekulation".

27.07. "Jugend für das Leben" Tour - Am 27.07. starteten ein paar Ultra Christen ihre Tour "Jugend für das Leben" in Augsburg. Am Auftakt Kundgebungsort der Tour sammelte sich lauter Gegenprotest, der die Kundgebung massiv störte.

28.07. Angriff auf Graue Wölfe - "In Oberhausen wird ein Fenster eines rechtsextremen Vereines eingeschlagen. Der Verein sieht politische Motive, die Polizei vermutet etwas anderes." - Augsburger-Allgemeine

https://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/Fenster-von-tuerkischem-Ve...

-

August

-

08.08. Seebrücke Augsburg Aktion - Mehrere Menschen besuchten in orangener Kleidung und mit Banner die Friedenstafel am Rathausplatz, um auf die Situation im Mittelmeer aufmerksam zu machen. Die Friedenstafel findet jedes Jahr zum Augsburger Hohen Friedensfest (Einziger gesetzlicher Feiertag der nur für Augsburg gilt) statt. In den vergangenen Jahren versuchten mehrmals rechte Akteure diesen Tag (08.08.) für sich zu nutzen. Dies war 2019 nicht der Fall.

-

September

-

20.09. Blockade am Roten Tor - Den globalen Klimastreik am 20.09. nahmen 20-25 Klimaaktivisten zum Anlass für rund 45 Minuten ein Teil der Kreuzung am Roten Tor zu blockieren. Im Anschluss gabe es eine Spontan-Demonstration zum Kundgebungsort der offiziellen FFF-Demo.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=408253103211975&id=302...

20.09. Globaler Klimastreik - In Augsburg beteiligten sich ca. 6.000 Menschen an den Protesten. Auch ein unorganisierter Anitkapitalistischer Block, mit ca. 30 Menschen, lief auf der Demo mit.

https://www.stadtzeitung.de/augsburg-city/politik/6000-augsburger-versam...

-

Oktober

-

06.10. Erstes Treffen von "Anarchistisches Augburg"

https://anarchistischesaugsburg.wordpress.com/

07.10. Spontane Demo mit Gehzeug - Das sogenannte "Gehzeug", sind Holzrahmen die der Fläche eines Autos entsprechen und mit Bändern durch eine Person getragen werden können. - §25 STVO (2) "Wer zu Fuß geht und Fahrzeug oder sperrige Gegenstände mitführt, muss die Fahrbahn benutzen, wenn auf dem Gehweg oder auf dem Seitenstreifen andere zu Fuß Gehende erheblich behindert würden."

10.10. An den Kundgebungen "Gegen jeden Antisemitismus", nach dem rechtsextremen Terror in Halle und der darauf folgenden Kundgebung gegen die türkische Invasion in Rojava beteiligen sich 200 - 300 Kurd*innen und Antifaschist*innen. Störversuche türkischer Rechtsradikaler aus den Reihen der Grauen Wölfe wurde entschieden begegnet. Im Anschluss der zweiten Kundgebung zog eine stimmungsvolle, große Sponti durch die Altstadt. Weitere kleinere Kundgebungen folgten in den Tagen und Wochen danach.

17.10. Hausbesuch bei Renk Augsburg - Eine Gruppe Antifaschit*innen legte vor der Firma Renk einen Sarg nieder. Auf einem Banner das sie dabei zeigten, waren die Flaggen von "YPG" und "YPJ" zusehen, darunter stand "Hände weg von Rojava". Die Firma Renk produziert Getriebe für verschiedenste Panzer.

18.10. Ca. 30 Antifaschist*innen aus dem Umkreis der ganzen Bäckerei solidarisierten sich mit einem Soli-Foto, mit den Kämpfer*innen in Rojava.

04.10. - 30.11. Linke Einführungswochen - Ganze 27 Veranstaltungen von 18 Organisationen und Gruppen aus Augsburg geben im Oktober und November einen Einblick in die linke Szene der Stadt. Egal ob Vortrag, Workshop, Filmvorführung, Lesung, Ausstellung oder Stadtrundgang. Zum Abschluss gab es in diesem Jahr eine gemeinsame Demo mit anschließender Soli-Party im Provino Club.

-

November

-

02.11. 4 Antifaschist*innen beseitigten an diesem Samstag über 45 Plakate der Identitären Bewegung im Stadtgebiet.

16.11. Petition für die Umbenennung des Hotels "Drei Mohren" - Die Amnestyjugend Augsburg sammelte Unterschriften für die Umbenennung des Steigenberger Hotel "Drei Mohren". Diese Überreichte sie an dem Tag dem Hotel in der Maximilianstraße.

https://www.facebook.com/amnestyjugend.augsburg/videos/vb.19906497757230...

19.11. AfD "Demo" am Königsplatz "Sichere Städte statt sichere Häfen" - Nach nicht einmal 24 Stunden Mobilisierung und trotz der ungünstigen Uhrzeit, machten an diesem Dienstag gegen 15 Uhr über 150 Antifaschist*innen Lärm gegen die AfD.

22.11. Ende Gelände Aktionstraining an der Uni Augsburg für die anstehenden Proteste gegen den Kohleabbau in der Lausitz.

xx.11. Gründung der "F*antifa" Augsburg - Ende November gründete sich die "F*Antifa" in Augsburg. Dies ist eine antifaschistische Guppe für Cis-Frauen, Inter, Lesben und Trans-Frauen.

https://fantifaaugsburg.blackblogs.org/

23.11. Augsburg Pelzfrei Demo - Die Aktivistis von "Offene Käfige" und "AG Tierrechte Augsburg" veranstalteten gemeinsam eine Demonstration gegen die Pelzindustrie und die Ausbeutung von Tieren.

https://www.facebook.com/offenekaefige/videos/vb.1394820547502675/433218...

25.11. NEIN heißt NEIN - Mahnwache gegen Gewalt an Frauen (Tag der Gewalt gegen Frauen)

29.11. "Black Friday" - Unbekannte beschmieren am frühen Freitagmorgen mehrere Geschäfte in der Annastraße mit Antikapitalistischen Parolen.

https://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/Black-Friday-Unbekannte-be...

29.11. Internationalistischer Block auf der FFF-Demo in Auxburg, in Solidarität mit den Kämpfer*innen in Rojava, Chile und Bolivien. Es beteiligten sich ca. 50 Personen an dem geschlossenen und organisieren Block.

-

Dezember

-

06.12. Gemeinsame Anreise zur "Support your local Antifa" Demo nach Kempten. Knapp 25 Antifaschist*innen machten sich am Nachmittag des 06. Dezember auf den Weg nach Kempten im Allgäu, um sich dort mit ca. 250 Genossinnen und Genossen zu solidarisieren und ein starkes Zeichen gegen Faschismus zu setzen.

08.12. AfD "Trauer"-Kranz neutralisiert - Nach dem Vorfall am Königsplatz, bei dem ein Mensch durch einen anderen Menschen sein Leben verlor, versuchte die AfD den Fall politisch zu instrumentalisieren. Sie legte einen "Trauer"-Kranz an der Gedenkstelle nieder. Dieser wurde allerdings nach kürzester Zeit von anwesenden Antifaschist*innen neutralisiert, in dem das Band mit der Aufschrift entfernt wurde.

13.12. Gehzeugdemo - An diesem Freitagnachmittag demonstrierte eine Gruppe Klimaaktivisten für die Mobilitätswende. Mit dabei waren 12 "Gehzeuge". Das sogenannte "Gehzeug", sind Holzrahmen die der Fläche eines Autos entsprechen und mit Bändern durch eine Person getragen werden können. - §25 STVO (2) "Wer zu Fuß geht und Fahrzeug oder sperrige Gegenstände mitführt, muss die Fahrbahn benutzen, wenn auf dem Gehweg oder auf dem Seitenstreifen andere zu Fuß Gehende erheblich behindert würden."

13.12. AfD Mobil / Infostand wird durchgängig von mehreren Antifaschist*innen blockiert und gestört. Dies machte es der AfD unmöglich ihre Propaganda zu verbreiten.

16.12. Pegida München - Rund 200 Menschen bezogen am diesem Montagabend Stellung gegen die Rechtsextremen der islamfeinlichen Pegida-Bewegung, die am Königsplatz eine Kundgebung abhielt.

https://www.stadtzeitung.de/augsburg-city/politik/demos-am-koenigsplatz-...

29.12. Antifa Jugend Augsburg Wintertag 2019 - Die Antifa Jugend Augsburg veranstaltete an diesem Sonntag einen "Wintertag". Der Tag wurde zum kennenlernen und vernetzen von verschiedenen Gruppen genutzt. Es gab Vorträge von "Die ganze Bäckerei", "Ende Gelände", "Frauen*streik Komitee" und der "AJA", sowie einen Graffiti Workshop und veganes Essen.