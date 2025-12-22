Der Repression ihr langer Atem - Tag X Leipzig - Was tun?

In den Tagen nach der Urteilsverkündung im ersten Antifa-Ost-Verfahren kam es zu mehreren Aktionen in Leipzig und es wurde zu einer Großdemo aufgerufen. Die Stadt Leipzig hatte für das gesamte Wochenende ein Super-Sonder-Gefahrengebiet eingerichtet, mit dem sie versucht hat alle Aktivitäten mit Bezug zum Antifa-Ost-Verfahren zu unterbinden.

Eine Demo, die sich gegen das Versammlungsverbot richtete, wurde von den Cops zerschlagen. Das fand seinen Höhepunkt in einem Kessel, in dem über 1312 Personen stundenlang ohne Zugang zu Toiletten, bei unzureichender Verpflegung und mit Dauerstress durch die Cops ausharren mussten. In den gesamten Tagen wurden im Zusammenhang mit Tag-X 1537 Ermittlungsverfahren eingeleitet, von denen 85% inzwischen eingestellt wurden¹.

Doch die Repression geht weiter: Seit dem Sommer haben einige Personen Anklageschriften oder bereits Prozesstermine erhalten und es werden von beidem mehr folgen.

Das heißt: Es gibt viele Angeklagte und Verfahren. Das bietet - so bitter es ist - auch eine Chance dem Staat die Zähne zu zeigen. Auch wenn die Repression realer scheint wenn wir drüber reden, so lässt es uns doch etwas Stärkeres entgegensetzen, wenn wir zusammen stehen. Gemeinsame Analysen, Emotionen teilen, Strategien entwickeln, Ressourcen verbinden, solidarische Prozessbegleitung - eben: ein kollektiver Umgang mit der Repression.

Wenn ihr also selbst betroffen seid und Anklageschriften erhalten habt, sprecht in euren Kontexten drüber und meldet euch beim EA Leipzig (emailadresse und PGP auf der Homepage https://antirepression.noblogs.org/kontakt/).

Egal wie viele Kapas ihr habt, wo ihr wohnt, ob ihr Bock auf Vernetzung habt oder nicht, sind mindestens der Kontakt und die Infos zu eurer Anklage für alle und die Supportstrukturen wertvoll. Genaueres erfahrt ihr vom EA.

Solidarische Grüße

Angeklagte vom Tag X & EA Leipzig

Solidarität mit den Angeklagten im Antifa Ost Verfahren I & II, mit allen verfolgten und untergetauchten Antifas! Vor Gericht, im Knast und auf den Straßen - Siamo Tutti!

