Anti-Abtreibung-Plakate in Wien verunstaltet

Sie wollen uns unser Recht auf Selbstbestimmung nehmen, sie bieten kostenlose Beratungsgespräche an, um die Unsicherheit und den Druck auf Schwangere Personen auszunutzen. Sie framen sich als soziale und unabhängige Organisation, obwohl sie der katholischen Kirche so nahe stehen wie Weidel zu Kickel, sie gehen an Schulen und führen dort Sexualkunde Workshops durch, in dehnen sie auch gleich ihre Beratungsgespräche bewerben, und kassieren so auch gleich noch Fördermittel vom Staat.

Wir wehren uns!

Sie, das ist die Aktion Leben. Ein Verein, der in jeglicher Presseaussendung und jeglichem Medienauftritt betont, absolut nichts mit der Kirche zu tun zu haben, aber kein Problem darin sieht, dass sich manche Beratungsstellen Räume und Infrasturktur mit verschiedernen Erzdiözesen teilen. Seit ihrer Gründung 1945 (übrigens von einem Jesuiten (so ein kirchliches Sekten-Ding)) hat sie immer gegen so gut wie jeden emanzipatorischen Fortschritt gekämpft, egal ob es um Abtreibung ging, um künstliche befruchtung, Leihmutterschaft, die Pille danach, etc.. Heutzutage versucht sie sich als liberal, aufgeklärt und bürgerlich zu geben. Doch das ist nur ein Mantel, um möglichst unentdeckt an Schwangere und Kinder heranzukommen, sowie Lobbyarbeit zu betreiben. Dabei verköpert sie die gleiche fundamentlistische und patriachle Ideolgie wie die selbsternannten “Lebensschützer”, die vor Kliniken stehen, um zu Schwangere belästigen, egal wie oft sie sich von ihnen abgrenzen!

Ihr kennt wahrscheinlich ihre Werbungen in den wiener U-Bahn-Stationen. Dort erreichen sie täglich abertausende Menschen. Genau hier haben wir angesetzt, wir haben die Werbetafeln in zwei verschiedenen U-Bahn-Stationen beschädigt. Das kann und muss aber nur der erste Schritt sein. Deswegen rufen wir alle Feminist*innen und solidarische Menschen dazu auf, sich unserem Kampf anzuschließen. Greift sie an, wo ihr sie findet. Fundis haben Werbetafeln und Bürogebäude ;)



Alerata Queerfeminista!

Bildet Banden!

LG

Anti-Christliche-Aktion-Breitenlee