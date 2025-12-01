2 Podcasts der Sendung „Wie viele sind hinter Gittern, die wir draußen brauchen“ – Ausgabe November 2025

Happy Birthday, Daniela Klette!

Bisher sind schon teilweise einige Angriffe der Klassenjustiz gegen Daniela und ebenso gegen ihre Besucher:innen erfolgreich abwehrt!

Weitere Solidaritätsaktionen wird und muss es aber geben, bis ihre Freiheit erkämpft worden ist!

Am 5. November hat Daniela Geburtstag. Sie wird 67 ! An diesem Mittwoch ist auch Prozesstag um 9 Uhr. Deshalb wird es am 5.11. um 8 Uhr eine Auftaktkundgebung in Verden geben und anschließend folgt eine Demo zum Prozessort. Es wird für die Dauer des Prozesstages eine Kundgebung vor dem Gericht in Verden-Eitze stattfinden.

Am Samstag, d. 8.11.2025 gibt es die nächste Kundgebung vor dem Knast Vechta mit Demo um 14:00 Uhr geben.

Treffpunkt: 13:30 Uhr vor dem Bahnhof

Vom Bahnhof geht es zu der JVA für Frauen, An der Propstei 10 zu Kundgebung und Demo um den Knast und zurück zum Bahnhof !

Weitere Veranstaltungen für Daniela wird es am 6.11. in Hamburg, 7.11. in Hannover, am 21.11.in Leipzig sowie am 18.12 in Köln geben…..!

https://political-prisoners.net

Nächsten Prozesstermine: 02.12.2025 um 10.00 Uhr, 03.12.2025 um 09.00 Uhr, 09.12.2025 um 10.00 Uhr, 16.12.2025 um 10.00 Uhr…

Beitrag auf der Veranstaltung „Weggesperrt – Alltag, Krankheit und Rechtsstreit im Strafvollzug“

Veranstaltung https://teilhabe-berlin.de/veranstaltung/weggesperrt-alltag-krankheit-un... fand statt am 28.09.2025 in Berlin, veranstaltet von Teilhabe e.V. im Rahmen der Reihe „An den Rand gedrängt. Jobcenter – Psychiatrie – Gefängnis“ https://teilhabe-berlin.de/den-rand-gedraengt-jobcenter-psychiatrie-gefa...

Das neue Gefangenen Info 357 ist erschienen!

Schwerpunkt ist Westsahara – Eine lange Geschichte der Kolonisierung und des Widerstandes

Weitere Artikel beschäftigen sich mit dem Tod von Rainer Löhnert aus der Forensik nach 39 Jahren, Daniela Klette, Georges Abdallah und Aussageverweigerung. Zusätzlich werden aktuelle Briefe von Gefangenen veröffentlicht.

Das GI ist zu beziehen über https://https://www.gefangenen.info/bazugsquellen/ oder über das Kontaktformular https://www.gefangenen.info/kontakt/

Eine neue Sendung wird es am Dienstag, den 2. Dezember 2025 von 19–20 Uhr geben.

Zu empfangen nur per Livestream über: www.radioflora.de