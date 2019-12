(B) NOISE AGAINST AMAZON - lärm gegen amazon

Leider meldete eine teilnehmende Person die Kundgebung später an, obwohl es Erfahrungen bei "Noise against Google" gab, den Staat nicht um Erlaubnis zu fragen. Stattdessen könnten dezentraleres, mobileres und Agieren und eine Ausweitung der Methoden den eigenen Spielraum erweitern.

Erstaunlich war, wie empfindlich der Staat auf die selbstorganiserte unangemeldete Aktion reagierte. Mindestens zwei Ziviautos, teilweise mehrere Bullenwannen und -Autos, sowie herumstreunernde weitere Cops und Zivibullen versuchten einzuschüchtern und Banner und Flyer einzusammeln.

Nachdem der Google-Campus in Kreuzberg letztes Jahr und das neue Amazon-Headquarter in New York Anfang dieses Jahres duch vielfältigen Protest verhindert wurden, stehen Amazon und die Berliner/Kreuzberger Regierung unter Druck. Eine offene Einladung an alle, die Gentrifizierung, miesen Arbeitsbedingungen, Rassismus und dem technologischen Angriff auf unsere Leben entgegentreten wollen!

Folgender Flyer wurde verteilt:

An der Warschauer Brücke, direkt vor der neuen East Side Mall, will die Firma Edge Technologies einen 36 stöckigen Wolkenkratzer bauen, in dem der Welt-Konzern AMAZON 28 Etagen nutzen will.

Nach AMAZON's Chef Jeff Bezos Wünschen soll dieser 140 Meter hohe Turm als Symbol der Konzernmacht ganz Berlin überragen.

Gründe den Turm zu verhindern:

• AMAZON ist bekannt für miese, krank machende Arbeitsbedingungen in ihren Logistikzentren. Die Beschäftigten stehen unter ständiger Kontrolle durch Kameras und smarte Armbänder, die auch körperliche Funktionen wie Herzschlag, Temperatur und Oberflächenspannung der Haut messen. Macht die Arbeiter*in eine nicht gewollte Bewegung, vibriert das Armband und sorgt so für eine Korrektur. Jedes Verhalten wird gespeichert und analysiert. Auch entscheidet eine KI (Künstliche Intelligenz), wer seinen Arbeitsplatz behält. Ein von AMAZON entwickeltes Programm prüft, ob Personen zum Beitritt in Gewerkschaften neigen und sortiert sie aus.

• AMAZON unterstützt technisch und ideologisch sowohl US Militär, CIA und ICE (die rassistische Abschiebebehörde in USA), als auch die Bundeswehr in der Entwicklung von Beobachtungs- und Kampfdrohnen. Außerdem bietet es allen seine Dienste zur Überwachung, Speicherung und Verarbeitung der gigantischen Datenmengen an, die z. B. zur Gesichtserkennung benötigt werden.

• Ähnlich wie Google verfolgen Edge Technology und AMAZON das Ziel der Digitalisierung des Alltags. Unsere Daten werden erfasst und durch Algorithmen analysiert. Jede menschliche Regung kann so in maschinenlesbare digitale Daten umgewandelt werden. Ziel ist ein Mensch, der vorhersehbar und damit manipulierbar wird. Politik, Militär und Wirtschaft vereint die Idee, vorhersagen zu können, was Menschen denken, tun, kaufen und wählen werden.

• Der geplante Edge Technolgy Tower für Amazon verspricht, den Mitarbeitern alle Wünsche mittels Smarter Technologien und Internet of Things (IoT) zu erfüllen damit die Programmier*innen noch produktiver werden. Dazu gehören elektronische Vernetzung aller Aktionen am Arbeitsplatz, Smartphone, Tablet, Kühlschrank, Mikrowelle oder Smartboard. Über smarte Armbänder oder smarte Kleidung kann die körperliche/seelische Verfassung aller Angestellten ständig mit ihrer Arbeitsleistung verglichen werden. Jede zwischenmenschliche Kommunikation wird aufgezeichnet und analysiert. Hinzu kommen Kameras mit Gesichtserkennungssoftware im und am Gebäude. Das bringt einen Vorgeschmack auf Berlin als SmartCity.

• AMAZON Cloud, also die Serverparks des Konzerns, verbrauchen immens viel Energie, genau wie der Bau von Hochhäusern. Tonnen an Stahl, Beton und Glas sind unökologisch auch wenn der Tower als "grünes" Vorzeigeprojekt beworben wird.

• Der Bedarf an Wohnungen für die 3500 Beschäftigten würde die schon kritische Wohnungssituation im Bezirk drastisch verschärfen und zu weiterer Vertreibung der jetzigen Bewohner*inen führen.

• AMAZON ist ein steuervermeidender Monopolist, der die Lebensgrundlage kleinerer Händler zerstört. Aber das ist halt Kapitalismus :)

Deshalb auf zum Protest gegen Amazon und Co. selbstorganisiert und selbstbestimmt in der Aktionsform und ganz offline auf der Straße!

Für ein Leben frei von Herrschaft und Ausbeutung den Bau verhindern!

Wir sind sauer, fight the Tower!