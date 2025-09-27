Neu erschienen: Die vierte Ausgabe der Kampfgeister

Die vierte Ausgabe der Kampfgeister, des Magazins aus dem Institut für Syndikalismusforschung ist erschienen. Schwerpunktthemen bilden diesmal der Bauernkrieg 1525 in Deutschland und der Blick der Anarchosyndikalisten auf ihn. Immer wieder versucht das Institut Akzente zu setzen. Und so soll auch die Zeit vor 500 Jahren nicht der Interpretation durch die bürgerlichen Klassen überlassen bleiben. Der Anarcho-Syndikalismus deutet die Bauernkriege als sozialrevolutionär motiviert und wendet sich gleichzeitig gegen Vereinnahmungsversuche durch autoritäre Kommunisten.

Gespräche zum Selbstverständnis, den Aufgaben des Anarcho-Syndikalismus, der Bedeutung von historischem Wissen führten das Radio Corax aus Halle und das Lokalsyndikat Biel/Bienne der FAU Schweiz mit dem Historiker Helge Döhring.

Maurice Schuhmann erinnert an den revolutionären Syndikalisten Jules Durand, einen Anarchisten und „Dreyfus der Arbeiterklasse“ und würdigt diesen anlässlich des bevorstehenden 100. Todestages. Jonnie Schlichting entdeckte im Archiv einen Bericht von Alexander Berkman über die Arbeit des Komitees zur Freilassung revolutionärer politischer Gefangener in Rußland vom März 1922. Er ist ein Nachtrag und eine Ergänzung, zu der in der Edition Syfo erschienenen Dokumentation „Anarchisten hinter Gittern in ›Sowjet‹-Rußland“ und trägt den Titel „Bucharin über den Anarchismus auf dem Roten Gewerkschaftskongreß.“ Er belegt die Feindschaft und den Vernichtungswillen der sowjetischen Regierung und Kommunistischen Partei gegenüber den Anarchist:innen.

Von Willy Nürnberg, David Gienapp und David Chichkan mussten wir Abschied nehmen. Wir erinnern an die verstorbenen Weggefährten und Genossen.

In den letzten Monaten waren Syfo-Aktive ausgesprochen reisefreudig, besuchten verschiedene libertäre/anarchistische Literaturmessen und hielten Vorträge. In „Syfo on Tour“ geben wir einige Einblicke. Erstmals erschienen ist ein Roman eines Syfo-Mitstreiters. Martin Veith legt mit „NOPTESCH – Noapteș. Vom Leben und Sterben in Rumänien“ Erzählungen aus dem Alltag vor.

Informationen zu Veranstaltungen, Kampagnen, kommenden Veröffentlichungen und Rezensionen zu Büchern runden die Ausgabe ab.

Viel Freude und viele Erkenntnisse im Kampf für eine herrschaftsfreie, gerechte, solidarische Gesellschaft wünschen euch damit die Leute aus dem Institut für Syndikalismusforschung.

Inhaltsverzeichnis Kampfgeister #4 – 2025

Vorwort

LÖRZU

Hoffnung? „Die Zukunft fängt immer in einem selbst an, jedes Mal“

Anarcho-Syndikalismus an der Unterweser

500 Jahre Bauernkriege

Schwarzi Chats: Interview mit Helge Döhring

Anarcho-Syndikalistinnen

Neuerscheinung: Martin Veith: NOPTESCH

AM MASCHENDRAHTZAUN

Neue Stolpersteine

Nachruf: Willy Nürnberg

Nachruf: David Gienapp

AIT – Pour quoi? Ausarbeitung zur IAA in Französisch erschienen

WER HAT’S NOCH?

„Besinnung & Aufbruch“

ALLE WELT

Jules Durand – Anarchist und „Dreyfus der Arbeiterklasse“

Rumänien: „Kapitalistische Transformationen in Ost- und Mitteleuropa“

David Chichkan – eine Würdigung

Alexander Berkman: Bucharin über den Anarchismus auf dem Roten Gewerkschaftskongreß

AUF REISEN

Syfo on Tour 2024/2025

SINNESWANDEL

Arbeitsbörsen aufbauen!

Valerie Brosch: Anarchismus in Russland heute

Roman Danyluk: Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine

88 Seiten | A5 | ISSN 2751-1901 | Spendenempfehlung 4 €

Kostenloses Probeheft bestellen

Per email: kampfgeister@syndikalismusforschung.info

Per Post: Institut für Syndikalismusforschung, Postfach 150470, 28094 Bremen

Kostenlos digital online: https://syndikalismusforschung.wordpress.com/kampfgeister/