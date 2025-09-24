Autonomes Blättchen Nr. 62 ist jetzt online!

Die neue Ausgabe ist enthält viele gute und exklusiv veröffentlichte Texte, eine Reihe Anschlagsbekennungen und vieles mehr. Das lohnt sich!

Hier ist der link zum download:

https://autonomesblaettchen.noblogs.org/files/2025/09/nr62web.pdf

Ein spannendes Lese-Erlebnis!