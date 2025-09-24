Autonomes Blättchen Nr. 62 ist jetzt online!
von: anonym am: 24.09.2025 - 13:04
Die neue Ausgabe ist enthält viele gute und exklusiv veröffentlichte Texte, eine Reihe Anschlagsbekennungen und vieles mehr. Das lohnt sich!
Das neue Autonome Blättchen Nr. 62 ist jetzt als download verfügbar!
Die neue Ausgabe ist enthält viele gute und exklusiv veröffentlichte Texte, eine Reihe Anschlagsbekennungen und vieles mehr. Das lohnt sich!
Hier ist der link zum download:
https://autonomesblaettchen.noblogs.org/files/2025/09/nr62web.pdf
Ein spannendes Lese-Erlebnis!
webadresse:
Lizenz des Artikels und aller eingebetteten Medien:
Creative Commons by-sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen