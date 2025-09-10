Die IAA stinkt

Während in Spanien Landstriche so groß wie Mallorca und Teneriffa in Flammen aufgehen, feiert die deutsche Autoindustrie mal wieder Greenwashingparty mit ihren Luxuskarrren in der ganzen Münchner Innenstadt. Wir finden, das stinkt gewaltig – im übertragenen Sinn und nun auch wortwörtlich. Denn wir haben der IAA einen Besuch abgestattet und an mehreren Open Spaces übelriechende Flüssigkeiten verteilt. Das konnten auch die 8.000 Bullen nicht verhindern. Wir überlassen ihnen nicht einfach so unsere Stadt. Fuck IAA! Fuck das deutsche Autokapital, das für Profit den Planeten zerstört. Und fuck Aufrüstung und Krieg. Wir werden uns nicht in den Panzern, die die deutsche Autoindustrie bald wieder vom Band rollen lassen will, für ihre Profite verheizen lassen!