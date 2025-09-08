[B] Rigaer94: Invitation yard fest

We are looking forward to see familiar faces and new ones, to lots of nice conversations and exchange and to a relaxing day together.

There will be info tables from different groups, as well as cold drinks, community kitchen and some music. You can also get Information about the current situation in the house, the recent raid and ongoing eviction lawsuits.

Come around at September 20th from 3pm at Rigaer Straße 94 and let’s come together to make the house a place of struggle and solidarity.

If you have further questions talk to us at our weekly community kitchen (every Wednesday & Thursday at 8pm) or send us an E-Mail to rigaer94@squat.net.

We look forward to see you!

R94

Einladung Hoffest

Alle Jahre wieder öffnen wir unsere Türen und laden euch herzlich zu unserem Hoffest ein.

Wir freuen uns auf alt bekannte und neue Gesichter, auf viel Austausch und einen entspannten Tag.

Es wird Info- und Mitmachtische verschiedenster Gruppen, kalte Getränke, KüFA und auch ein wenig Musik geben. Infos über die kürzliche Razzia und laufende Räumungsklagen könnt ihr ebenfalls bekommen.

Kommt am 20.09. ab 15 Uhr in die Rigaer94 und lasst uns gemeinsam das Haus als kämpferischen und solidarischen Ort aufleben lassen!

Solltet ihr Fragen habe, sprecht uns gerne bei unserer KüFA (jeden Mittwoch & Donnerstag ab 20 Uhr) an oder schreibt uns eine Mail an rigaer94@squat.net.

Wir freuen uns auf euch!

Rigaer94