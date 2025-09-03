@admins: wann funktioniert Zugriff per Tor wieder?
von: anonym am: 03.09.2025 - 11:31
Euer Tor-Service ist anscheinend seit Tagen kaputt. Wann kann man da mit Reparatur rechnen?
Danke
Ergänzungen
Infos
Nur die beiden alten Adressen
http://gsxbcjvcrdl66ycimkwra2nxzwvy2idef4twi7elojuzm5ztt5abqyid.onion/
http://dvqlamnbbzli62qfyt5faspxunueqdxc4csrslhcp2z3haiflnrn6dqd.onion/
funktionieren nicht mehr (keine Namensauflösung mehr im Tor-Netzwerk).
Aber http://gsxbcjvcrdl66ycimkwra2nxzwvy2idef4twi7elojuzm5ztt5abqyid.onion/ funktioniert.
