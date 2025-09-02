Fotos: A100 neuer Teilabschnitt eröffnet

Fotos: https://umbruch-bildarchiv.org/neuer-a-100-abschnitt-eroeffnet/

Auch die Eröffnungsparty der Autobahn GmbH im Estrel-Hotel wurde durch lautstarken Protest begleitet. Während sich der Verkehrsminister und der Bürgermeister mit ihren Limousinen direkt zum Seiteneingang fahren ließen, mussten die meisten Gäste am Protest vorbei. Die anschließende (genehmigte) Demonstration wurde von der Polizei nach 200 Meter entgegen der Absprachen kurz vor der Autobahnbrücke gestoppt und nach kurzer Zeit aufgelöst. EIn Protest direkt über der Autobahn wurde so durch die Polizei verhindert.

Der 16. Abschnitt der A100 ist mit über 721 Millionen Euro für 3,2 Kilometer Autobahn die teuerste Autobahn Deutschlands. Schnieder kündigte an, den 17. Abschnitt durch Friedrichshain möglichst schnell planen zu wollen. Dieser dürfte durch aufwändige Tunnel noch deutlich teurer werden. Weiterer Protest ist garantiert.