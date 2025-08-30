Köln: Bürogebäude von Microsoft markiert - keine Ruhe den Kriegsprofiteuren!

Der Tech-Konzern Microsoft unterstützt die israelische Besatzungsarmee durch die Speicherung von gigantischen Datenmengen auf den eigenen Servern. Es handelt sich vor allem um Telefongespräche zwischen Palästinenser:innen, aus denen auch Ziele für Bombenangriffe in Gaza abgeleitet werden. Microsoft ist somit Teil der Unterdrückung des palästinensischen Freiheitskampfs und der genozidalen Politik Israels.

Vor kurzem haben in den Niederlanden und in den USA Arbeiter:innen und Kriegsgegner:inen gegen Microsoft protestiert und unter anderem Serverstandorte blockiert. In den USA wurden min. zwei Arbeiter:innen, die sich kritisch über die Unterstützung Israels geäußert hatten, von Microsoft entlassen.

Wir sagen: Keine Ruhe den Kriegsprofiteuren! Krieg dem Krieg überall! From the river to the sea, Palestine will be free! Hoch die internationale Solidarität!